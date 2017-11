Σε πορεία ταχύτατου μετασχηματισμού βρίσκονται οι Τηλεπικοινωνίες, διεθνώς, με την ανατρεπτική καινοτομία να αποτελεί την κορυφαία πρόκληση για τον κλάδο. Η ανατρεπτική καινοτομία (disruptive innovation), που προέρχεται είτε από μη παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, είτε από καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, είναι - για τα ίδια τα στελέχη του κλάδου - η θρυαλλίδα για τις εξελίξεις στις Τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως.

Αυτό απαντούν περισσότεροι από ένας στους τρεις (37%) Διευθυντές Τεχνολογίας και Πληροφορικής (Chief Technology Officers - CTOs και Chief Information Officers - CIOs) από 36 εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, που συμμετείχαν σε έρευνα της ΕΥ.

Η έρευνα (Digital transformation for 2020 and beyond) δείχνει, εξάλλου, ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (74%) εντάσσουν την ανατρεπτική καινοτομία μεταξύ των τριών κορυφαίων προκλήσεων για τον κλάδο. Οι άλλες δύο προκλήσεις είναι η έλλειψη οργανωτικής ευελιξίας (47%) και η χαμηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων (37%).

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι πάροχοι Τηλεπικοινωνιών εστιάζουν τις επενδύσεις τους, έως το 2020, στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό που προέρχεται από τρίτους, όπως οι Over-the-top (OTT) πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών. Μάλιστα, το 39% των ερωτηθέντων ανέφερε την εμπειρία του πελάτη ως την κορυφαία προτεραιότητά τους, ενώ το 61% τη συμπεριέλαβε μεταξύ των τριών πρώτων. Τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα αναρριχήθηκαν ως η μεγαλύτερη στρατηγική προτεραιότητα για το 24% των ερωτηθέντων και μία από τις τρεις βασικές προτεραιότητες για το 71%.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Η έρευνα της ΕΥ απαντά και στο ερώτημα ποιες ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για περαιτέρω αύξηση εσόδων. Η εμπιστοσύνη των παρόχων στις υπηρεσίες Internet of Things (IoT) δείχνει να αυξάνεται, με το 31% των ερωτηθέντων να θεωρούν το “έξυπνο” σπίτι (smart-home) ως μία από τις τρεις βασικές πηγές μελλοντικών εσόδων. Την ίδια στιγμή, σε ερώτηση σχετικά με τις τάσεις της τεχνολογίας, το 37% χαρακτηρίζει το 5G ως την τεχνολογία πρόσβασης δικτύου με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κλάδο κατά την επόμενη πενταετία.

Εμπόδια

Όσον αφορά στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 65% των ερωτηθέντων ανέφερε τα παραδοσιακά συστήματα πληροφορικής ως το βασικό εμπόδιο.

“Οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στη χώρα μας, θα συνεχίσουν να νιώθουν τον έντονο ανταγωνισμό από εταιρείες που παρέχουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες επικοινωνίας και περιεχομένου”, αναφέρουν στελέχη της ΕΥ Ελλάδας, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας. Όπως σημειώνουν: “συχνά, οι πελάτες ζητούν να τους υποστηρίξουμε, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά (adaptive transformation). Για να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει να επιταχύνουν την πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην ενσωμάτωση ανατρεπτικών και καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών, τόσο στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, όσο και στις καθημερινές τους λειτουργίες”.

Πηγή: sepe.gr