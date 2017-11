Πρεμιέρα κάνει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στην COSMOTE TV το χριστουγεννιάτικο κινηματογραφικό κανάλι COSMOTE CINEMA Christmas HD με 80 ταινίες σε 18 ημέρες, μεταξύ των οποίων δημοφιλή blockbusters, εορταστικές ταινίες και μεταγλωττισμένες παιδικές ταινίες από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Hollywood, όπως τα Walt Disney Studios, η Paramount, η NBC/Universal κ.ά., όλα σε high definition.

Καθημερινά με τρεις ζώνες, Time for Fantasy στις 17.30, Time for Joy 19.30 και Time for Magic στις 22.30, το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA Christmas HD θα περιλαμβάνει ταινίες για όλη την οικογένεια:

Στη ζώνη Time for Fantasy θα απολαύσουμε μεγάλα κινηματογραφικά blockbuster, όπως το υποψήφιο για 2 OSCAR® Rogue One: A Star Wars Story (15/12), το Captain America:Εμφύλιος Πόλεμος (16/12), τη sci-fi περιπέτεια Doctor Strange με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (18/12), τη μεγάλη επιτυχία της Disney, Οζ: Μέγας και Παντοδύναμος (26/12), καθώς και τα Η Πεντάμορφη και το Τέρας με την Έμα Γουάτσον (6/1), Η Μαγεμένη με την Έιμι Άνταμς, E.T – Ο Εξωγήινος του Στίβεν Σπίλμπεργκ (31/12), κ.ά.

Μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων στη ζώνη Time for Joy, όπως τα εξαιρετικά Ο Κούμπο και οι Δύο Χορδές (18/12) και Μπάτε Σκύλοι Αλέστε (24/12), το Ψάχνοντας τη Ντόρι (21/12), το βραβευμένο με OSCAR® Ζωούπολη (23/12), το υποψήφιο για 2 Χρυσές Σφαίρες Τραγούδα! (26/12), τις ταινίες Μοάνα (25/12) και Το Βιβλίο της Ζούγκλας (31/12), αλλά και άλλες κλασικές ταινίες της Walt Disney με ήρωες όπως οι Mickey Mouse και Donald Duck.

Time for Magic η ζώνη με αγαπημένες κλασσικές όπως: Disney’s: A Christmas Carol με τον Τζιμ Κάρεϊ (1/1), η all-time classic του Φρανκ Κάπρα, Μια Υπέροχη Ζωή (3/1), αλλά και σε Α’ Προβολή Χριστουγεννιάτικες ταινίες, μεταξύ των οποίων είναι οι ρομαντικές κομεντί Α Princess Christmas (25/12), Santa’s Secret (27/12), Christmas Trade (28/12), It’s Christmas Carol με την Κάρι Φίσερ (30/12) κ.α.

Το κανάλι COSMOTE CINEMA Christmas HD θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα πακέτα της COSMOTE TV, αλλά και στις υπηρεσίες COSMOTE REPLAΥ TV και COSMOTE TV GO, έως και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου.