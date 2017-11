Η Vodafone Ελλάδας, πιστή στη στρατηγική της για την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους νέους και την παροχή ευκαιριών για επιχειρηματικότητα και απασχόληση, υποστήριξε τον διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας “Fintech Challenge 2017”, που διοργανώθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Alpha Bank.

Ο διαγωνισμός, που έχει ως στόχο την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη τριών καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του μέλλοντος. Στον διαγωνισμό Fintech Challenge ’17, συμμετείχαν 18 ομάδες και συνολικά 52 άτομα, που ανέπτυξαν καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές στον τομέα του fintech. Ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Head of Youth & Mass Segment στη Vodafone Ελλάδας και μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού FinTech Challenge, στην ομιλία του αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο των mobile τεχνολογιών στην υποστήριξη εφαρμογών FinTech που ενδυναμώνουν τον χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία του.

Παράλληλα, ο κ. Μπουρλάς, ανέφερε ότι σήμερα το 50% της πρόσβασης στο διαδίκτυο πραγματοποιείται από το κινητό, ενώ αναμένεται ότι σε 2-3 χρόνια το ποσοστό αυτό θα ανέβει στο 80%, καθώς οι Έλληνες θέλουν να υποστηρίζουν την καθημερινή ζωή και εργασία τους από όπου και αν βρίσκονται. Σε αυτή την ανάγκη η Vodafone απαντά, απελευθερώνοντας την επικοινωνία, με νέες δυνατότητες, όπως τα Vodafone Pass, αλλά πακέτα χρήσης δεδομένων που καλύπτουν όλες τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών.

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν επίσης, ως mentors υψηλόβαθμα στελέχη της Vodafone, που παρείχαν υποστήριξη και καθοδήγηση στις ομάδες, όπως o Πάρης Δεληγιαννάκης, Head of Strategy, ο Κωνσταντίνος Μουμούρης, Head of High Value Segment και ο Δημήτρης Καμπούρης, Enterprise Commercial Manager, μαζί με στελέχη της Alpha Bank και άλλων συνεργατών της τράπεζας.

Η Vodafone Ελλάδας στηρίζει την επιχειρηματικότητα, επενδύοντας στις καλύτερες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, που βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον και να προσδώσουν αξία στα προϊόντα και τους πελάτες τους. Επιπλέον, στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από συνεργασίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών Vodafone Thank You και το CU Around.

Η Vodafone Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη των νέων, υποστηρίζει επίσης τη θερμοκοιτίδα CU RestartUp @Ρομάντσo, την πρώτη πρωτοβουλία στήριξης της επαγγελματικής δραστηριοποίησης του δημιουργικού κλάδου στην Ελλάδα, μέσω της οποίας νέοι αποκτούν πρόσβαση σε επαγγελματική στέγαση, καθοδήγηση και ευκαιρίες networking ώστε να υποστηρίξουν το δικό τους επαγγελματικό ξεκίνημα.