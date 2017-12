Μία νέα εποχή υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσιών νέας γενιάς εγκαινιάζει η Vodafone, η οποία εξασφαλίζει το ταχύτερο ίντερνετ για όλους τους οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, μέσα από το δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone Ελλάδας.

Μέσω του δικτύου FTTC (Fiber to the Cabinet), που εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες και σταθερότητα γραμμής, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε πραγματικά γρήγορο internet, με ταχύτητες 100 Mbps για download και 10 Mbps για upload δεδομένων, μέσα από τις υπηρεσίες νέας γενιάς Vοdafone Ηοme Double Play Fiber 100 Mbps και Vodafone One Net Fiber για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Η υπηρεσία Vοdafone Ηοme Double Play Fiber 100 Mbps παρέχεται με μηνιαίο πάγιο €43,50 ή €41,40 για συνδρομητές συμβολαίου Vodafone και προσφέρει:

- Γρήγορο internet νέας γενιάς 100 Mbps,

- τηλεφωνία με απεριόριστα σταθερά

- 360’ προς ελληνικά κινητά και σταθερά τηλέφωνα από 45 χώρες,

- υπηρεσία ελέγχου χρήσης,

- δωρεάν WiFi εξοπλισμό router νέας τεχνολογίας.

Παράλληλα, η υπηρεσία Vοdafone Ηοme Double Play Fiber 100 Mbps παρέχεται σε συνδυασμό και με τα πακέτα τηλεόρασης Vodafone TV Family και Vodafone TV Sports+.

Για τους εταιρικούς πελάτες, η υπηρεσία νέας γενιάς Vodafone One Net Fiber παρέχεται με μηνιαίο πάγιο από €50,9 (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης) και προσφέρει:

- Γρήγορο internet νέας γενιάς 100 Mbps,

- αδιάλειπτη επικοινωνία ώστε να μην χάνεται κλήση/επαγγελματική ευκαιρία χάρη στις δωρεάν λειτουργίες σύγκλισης,

- απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά και ενδοεταιρικά τηλέφωνα, καθώς και 400’ χρόνο ομιλίας προς κινητά,

- αυξημένη αξιοπιστία χάρη στο 4G δίκτυο ως εφεδρικό μέσο πρόσβασης,

- μείωση λειτουργικού κόστους χάρη στις καινοτόμες λειτουργίες τηλεφωνικού κέντρου.

Οι υπηρεσίες νέας γενιάς Vοdafone Ηοme Double Play Fiber 100 Mbps και Vodafone One Net Fiber θα υποστηρίζονται και από εγγύηση ταχύτητας δικτύου.

Ο Αχιλλέας Κανάρης, εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Μέσα από μεγάλες επενδύσεις στο δίκτυό μας και στις καλύτερες ψηφιακές τεχνολογίες, φέρνουμε μία νέα εποχή στις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, με πραγματικά γρήγορο internet που θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες των νοικοκυριών».

Η Κάτια Σταθάκη, εμπορική διευθύντρια εταιρικών πελατών της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «H Vodafone Ελλάδας στηρίζει την ελληνική οικονομία με υπηρεσίες νέας γενιάς που έρχονται να ενδυναμώσουν όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και να τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στην τοπική και παγκόσμια αγορά, μέσα από τη σύγκλιση των επικοινωνιών».