Στις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τον σημαντικό ρόλο του HR στη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος του μέλλοντος, αλλά και στη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ, σε επίπεδο Ανθρώπινου Δυναμικού, για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, αναφέρθηκε η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, κα Έλενα Παπαδοπούλου, στο συνέδριο HR Forum 2018.

Στην ομιλία της με τίτλο «The digital future of business and the role of HR» (Το ψηφιακό μέλλον των επιχειρήσεων και ο ρόλος του HR), η κα Παπαδοπούλου σημείωσε πως η τεχνολογία βοηθά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν αποτελεσματικότερα και με χαμηλότερο κόστος, αυτοματοποιεί διαδικασίες, και επαναπροσδιορίζει συνολικά τον τρόπο εργασίας. «Οι αλλαγές αυτές δεν θα έρθουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι ήδη εδώ», σημείωσε αναφερόμενη σε μεγάλα έργα ICT που υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας σημαντικά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Αναφερόμενη στο ρόλο που έχει το HR στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις, η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ, τόνισε ότι θα είναι σημαντικός: «το HR καλείται να συν-διαμορφώσει το νέο λειτουργικό μοντέλο των επιχειρήσεων και να συμβάλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πιο lean και agile δομές και να αναπτύξει συστήματα και προγράμματα για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες. Τέλος, o ρόλος του HR είναι κομβικός καθώς, σε συνεργασία με το business, καλείται να επανασχεδιάσει το μοντέλο διακυβέρνησης, προκειμένου να δημιουργήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν οι νέες ομάδες».

Η κα Παπαδοπούλου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο παράδειγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου OTE και τη στρατηγική του σε επίπεδο HR, η οποία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Growth Mindset, Agility και Learning & Development. «Καλλιεργούμε κουλτούρα συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων των ανθρώπων μας προκειμένου να βρουν το ρόλο τους στο νέο οικοσύστημα που διαμορφώνεται.. Σχεδιάζουμε πιο απλές οργανωτικές δομές, αναπτύσσουμε νέα και ευέλικτα μοντέλα εργασίας και συνεργασίας και δημιουργούμε matrix ομάδες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους τους εργαζόμενους, καλλιεργώντας παράλληλα την καινοτομία», υπογράμμισε η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ.

Κλείνοντας την ομιλία της, η κα Παπαδοπούλου τόνισε ότι η τεχνολογία αποτελεί σύμμαχο των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, αλλά παρ’ όλα αυτά: «η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που με την τεχνολογία μπορούμε να φτιάξουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».

Το συνέδριο, HR Forum, πραγματοποιήθηκε φέτος για 15η χρονιά, φιλοξενώντας ανώτατα στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, από τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και καταξιωμένους διεθνείς ομιλητές. Το θέμα του συνεδρίου «Partnering for the Future», επικεντρώθηκε στις συνέργειες του HR με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης, καταργώντας τα σιλό και επενδύοντας στην ανοιχτή επικοινωνία αλλά και τους διαφορετικούς ρόλους που καλείται να διαδραματίζει ο σύγχρονος HR Professional.