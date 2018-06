H Huawei ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Όμιλο OTE για την αναβάθμιση του δικτύου Fixed Broadband, με τη λύση SuperVector. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ευρυζωνικού δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων, έως 200Mbps.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και υπό την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Υλοποιεί το μεγαλύτερης έκτασης έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών, τοποθετώντας οπτικές ίνες σε όλη τη χώρα, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια και νέες επενδύσεις €2 δισ. έως το 2022.

Η λύση SuperVector της Huawei εκσυγχρονίζει υποδομές δικτύου Fiber to the Cabinet (FTTC), παρέχοντας ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι 200Mbps. Με τη λύση SuperVector,βελτιώνεται ο χρόνος διάθεσης της υπηρεσίας (Time to Market), ενώ παράλληλα, μειώνεται το υψηλό κόστος εγκατάστασης και ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης. Η λύση SuperVector της Huawei παρέχει δυνατότητες πρόσβασης 384 γραμμών SuperVector ανά κάρτα. Η εγκατάσταση και οι διεπαφές της λύσης SuperVector είναι συμβατές με τις γραμμές DSL στο δίκτυο, επιτρέποντας τη γρήγορη αναβάθμιση και ανακατασκευή του. Οι κάρτες SuperVector είναι επίσης συμβατές με τερματικά DSL στο δίκτυο επιτρέποντας την ομαλή αναβάθμιση χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη.

Ο κ. Γιώργος Τσώνης, Executive Director Network Planning & Devops Ομίλου OTE, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει εντατικά σε δίκτυα νέας γενιάς και σύγχρονες υποδομές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Σε συνεργασία και με τη Huawei, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σήμερα σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις αναβαθμισμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες, με ταχύτητες έως 200Mbps. Επενδύουμε σταθερά σε καινοτόμες τεχνολογίες, για να απολαμβάνουν οι πελάτες μας την καλύτερη εμπειρία Internet».

Ο κ. Chen Le, Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei Τεχνολογίες ΑΕ, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ επέλεξε την υπερσύγχρονη λύση της Huawei για την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου του βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητές του και την εμπειρία των χρηστών. Αυτό αποδεικνύει ότι η αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δικτύου με τη λύση SuperVector είναι οικονομική και αποτελεσματική λύση.»

Ως ηγέτης στην παγκόσμια βιομηχανία υπερυψηλών ευρυζωνικών τεχνολογιών στην εποχή των Gigaband, η Huawei έχει από καιρό δεσμευτεί να παρέχει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους λύσεις υπερυψηλού ευρυζωνικού δικτύου με το «βλέμμα» στο μέλλον. Η λύση SuperVector της Huawei προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον επειδή μπορεί να προσφέρει στους χρήστες ευρυζωνική πρόσβαση με ταχύτητες άνω των 100 Mbit/s. Η Huawei έχει συμβάλλει σημαντικά στη συγγραφή των προτύπων SuperVector (ITU-T G.993.2 Παράρτημα Q). Επιπροσθέτως, η Huawei έχει ήδη αναγνωριστεί από τον κλάδο τηλεπικοινωνιών για την αποτελεσματική της συνεργασία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όσον αφορά στην ανάπτυξη της one-stop λύσης FTTC SuperVector. Η Huawei θα συνεχίσει να προωθεί τη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή νέων τεχνολογιών γραμμής χαλκού, όπως το SuperVector, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου, ταχύτερου και «ευφυέστερου» υπερ-ευρυζωνικού δικτύου (UBB), με σκοπό την καλύτερη εμπειρία διασύνδεσης για τους χρήστες.

Σχετικά με τον Όμιλο Huawei

Ο Όμιλος Huawei είναι κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Με γνώμονα την υγιή λειτουργία, τη συνεχή καινοτομία και την αμφίδρομη συνεργασία, η Huawei δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό end-to-end χαρτοφυλάκιο Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) για τις τηλεπικοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Huawei παρέχει τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες όπως ασύρματο, σταθερό και cloud core δίκτυο, λογισμικό παρόχων, υποδομή πληροφορικής καθώς και ενεργειακά συστήματα.

Με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και την πρωτοπορία στον τομέα της καινοτομίας, η Huawei προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα προϊοντικών λύσεων και υπηρεσιών σε τομείς όπως δίκτυα δεδομένων επιχειρήσεων, ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και cloud κέντρα δεδομένων.

Παγκοσμίως, οι 180.000 εργαζόμενοι της Huawei δεσμεύονται να δημιουργήσουν τη μέγιστη δυνατή αξία για εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι καινοτομικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Huawei χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 170 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. H Huawei Ιδρύθηκε το 1987, είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ανήκει πλήρως στους υπαλλήλους της.

Στην Ελλάδα, η Huawei ηγείται των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) παρέχοντας το 1/2 σταθερής ευρυζωνικότητας για τις ελληνικές οικογένειες και τα 2/3 των κινητών δικτύων κάλυψης του πληθυσμού. Οι συσκευές της Huawei -τα smartphones, τα tablets και τα wearables- έχουν κατασκευαστεί με στόχο την καλύτερη εμπειρία χρήσης των καταναλωτών και τη διευκόλυνση στις καθημερινές τους ανάγκες τόσο στην εργασία τους όσο και στη διασκέδαση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Huawei www.huawei.com

Σχετικά με τον Όμιλο ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 45% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζομένους σε 3 χώρες.

Υπό την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Κεντρικό μήνυμα και υπόσχεση της COSMOTE είναι «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου OTE: www.cosmote.gr