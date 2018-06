Συγκεκριμένα η εταιρεία απέσπασε Gold βραβείο στις ενότητες Running & Live Well και Χορηγία Αθλητή / Αθλήτριας για την υποστήριξη των Αγώνων Δρόμου Run Greece 2017 και τους πρωταθλητές στίβου και πρεσβευτές της WIND Running Team αντίστοιχα.

More in this category: