Δωρεάν ταξίδια σε κέντρα καινοτομίας του εξωτερικού κέρδισαν οι ομάδες « Dogs’ Voice» με εφαρμογή για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην πόλη και « Illumimatrix» για την εφαρμογή διαχείρισης οδοφωτισμού και ρευματοκλοπής, ενώ πρόσθετο βραβείο και χρηματικό έπαθλο €2.000 απονεμήθηκε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη, στην ομάδα « 3F FUED FOR FUEL» , η οποία δημιούργησε ένα μηχανάκι που χρησιμοποιεί τη ρακί ως καύσιμο.

Το 3ο βραβείο , μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €4.000, απονεμήθηκε στην ομάδα « The Place» για μια εφαρμογή που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης .

Το 1ο βραβείο , μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €10.000, απονεμήθηκε στην ομάδα « No Code Scheduled » για εφαρμογή ψηφιακής ταυτότητας πολίτη . Πρόκειται για μία εφαρμογή που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain (self-sovereign identity) και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας , αφού θα διευκολύνει τους πολίτες στην ψηφιακή διασταύρωση των στοιχείων τους από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, αποθηκεύοντάς τα με ασφάλεια.

