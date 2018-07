«Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των νέων δικτύων οπτικών ινών -επενδύσεις που μαζί με τη δημόσια παρέμβαση φτάνουν στα 4 δισ. ευρώ- αποτελούν, μαζί με τους αυτοκινητόδρομους, τις μεγαλύτερες επενδύσεις για τη χώρα μας τα τελευταία έτη». Αυτό τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, σήμερα σε εκδήλωση παρουσίασης-εγκαινίων δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home) για την περιοχή του Βύρωνα, όπως παραδίδεται και διατίθεται πλέον εμπορικά από τη Vodafone.

