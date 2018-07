Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις €4 δισ. υλοποιούνται άμεσα στις τηλεπικοινωνίες. Τη μεγαλύτερη επένδυση μετά την κρίση στην Ελλάδα, μαζί με την ολοκλήρωση σημαντικών αυτοκινητόδρομων, χαρακτήρισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς (σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την παρουσίαση των νέων δικτύων fiber to the home της Cosmote και Vodafone), τις επενδύσεις σε οπτική ίνα με αφορμή την πρώτη σύνδεση οπτικής ίνας στο σπίτι (και όχι στο καφάο). Επιπλέον επενδύσεις €2,5 δισ. δρομολογούνται τα επόμενα χρόνια και στην Κινητή τηλεφωνία σε νέα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων με το χρόνο υλοποίησης να επηρεάζεται από τον παράγοντα γραφειοκρατία και το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης.

