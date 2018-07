Παράλληλα να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως τα προγράμματα Vodafone Reconnect και Lean in Circles. Επίσης, η Vodafone επενδύει στους νέους και - μεταξύ άλλων - τους βοηθά να εξασφαλίσουν ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική τους πορεία, μέσα από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, mentoring και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, όπως το πρόγραμμα Discover Vodafone.

Ο σημαντικότερος στόχος που υλοποιούμε, και ο οποίος αποτελεί ίσως τη σπουδαιότερη εξέλιξη των τελευταίων ετών στις εγχώριες τηλεπικοινωνίες, είναι η κατασκευή κι εμπορική διάθεση του πρώτου μεγάλης κλίμακας δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home ή αλλιώς FTTH) στην Ελλάδα, στον Βύρωνα Aττικής.

