Ο Djamel Agaoua, CEO της Rakuten Viber, ανακοίνωσε πρώτος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης του Viber out, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη και συμπάθεια για τους πληγέντες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Viber, οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν απεριόριστες δωρεάν Viber out κλήσεις προς ελληνικούς τηλεφωνικούς κωδικούς κλήσης – σε όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα - από όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα προς ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Δυτική Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία), Κύπρο και Βουλγαρία.

Μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης έστειλε σε όλους τους Έλληνες χρήστες το Viber ανακοινώνοντας παράλληλα ότι για τις επόμενες ημέρες όλες οι Viber Out κλήσεις με χρέωση από και προς την Ελλάδα θα είναι εντελώς δωρεάν, προκειμένου όσοι επιθυμούν να συνδεθούν με τους αγαπημένους τους να έχουν ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας στη διάθεσή τους.

