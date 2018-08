Το αρνητικό με τη Forthnet, όπως αποδείχθηκε και με άλλες ανταγωνίστριές της (On Telecoms, HOL, Cyta Hellas κ.ά.), είναι ότι η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών δεν προσελκύει το ενδιαφέρον τρίτων επενδυτών, στρατηγικού χαρακτήρα. Οι περισσότεροι που προσεγγίζουν την αγορά έχουν χαρακτήρα distress fund, δηλαδή εξαγορά της εταιρείας σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και μεταπώληση στη συνέχεια με κάποια υπεραξία.

Ο χρόνος κυλά αμείλικτος για την Forthnet καθώς η διαδικασία υποβολής προσφορών των 2 ενδιαφερόμενων αγοραστών (Vodafone-Wind και Antenna) μετατίθεται πλέον για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. To μείζον θέμα για τη πώληση της εταιρίας είναι ότι τα δύο ενδιαφερόμενα σχήματα ζητούν γενναίο κούρεμα των δανείων που θα πρέπει να ξεπερνά το 80% γεγονός βέβαια που απορρίπτεται από τις πιστώτριες τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank). Mάλιστα το σχήμα της Vodafone-Wind επιθυμεί την ένταξη της Forthnet στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα με μεγάλο κούρεμα υποχρεώσεων και παράλληλα την διανομή των 420.000 συνδρομητών της Forthnet στους 2 ενδιαφερόμενους αγοραστές.

