Η έρευνα Η έρευνα (Evolution from 4G to 5G: Service Provider Survey) αξιολογεί την τεχνολογία 5G, τις τάσεις της αγοράς και τα σχέδια των φορέων κινητής τηλεφωνίας για την ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς. Για τις ανάγκες της μελέτης, η IHS Markit πήρε συνεντεύξεις από στελέχη 17 από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών παγκοσμίως, οι οποίοι από κοινού συγκεντρώνουν το 43% των 6 δισεκατομμυρίων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως.

Οι ηγέτες Κίνα και Νότιος Κορέα θεωρούνται οι πιο “5G ready” περιοχές του πλανήτη, με τις ΗΠΑ να υπολείπονται ως προς την ετοιμότητά τους για την είσοδο στην εποχή των δικτύων επόμενης γενιάς. Στην τέταρτη θέση της λίστας των χωρών, που θεωρούνται πιο ώριμες για τη 5G εποχή, βρίσκεται η Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία ακολουθούν, ενώ η Ρωσία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Σιγκαπούρη συμπληρώνουν το παγκόσμιο “top 10” (στοιχεία της βασισμένα σε σχετικές μελέτες των Analysys Mason and Recon Analytics).

Στο μεταξύ, η μεγάλη πλειοψηφία των παρόχων, που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης για τα πλεονεκτήματα του 5G, κατονόμασε την ταχύτητα, τη μεγαλύτερη χωρητικότητα του δικτύου, το μειωμένο κόστος ανά bit και τις υψηλότερες αποδόσεις. Στο μεταξύ, ως το πιο απαιτητικό ζήτημα για την ανάπτυξη των δικτύων 5G θεωρήθηκε το φάσμα και η διαχείρισή του. Συγκεκριμένα, το 50% των ερωτηθέντων φορέων δήλωσε ότι το φάσμα είναι η περιοχή, που θα απαιτήσει τη μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη του 5G. Όσον αφορά τους τομείς, όπου το 5G θα έχει τη μεγαλύτερή του χρήση, αυτοί θεωρείται ότι θα είναι το υπερταχύτατο Ίντερνετ (Extreme mobile broadband - eMBB), ακολουθούμενο από το real-time gaming. Σε επόμενο στάδιο, ως πιθανές χρήσεις του 5G, αναφέρονται οι μαζικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας, όπως το Internet of Things (IoT), τα αυτόνομα οχήματα, τα “έξυπνα” δίκτυα και η εικονική πραγματικότητα.

