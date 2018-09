Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε «Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά υλοποιήσαμε το πρόγραμμα World of Difference, ένα πρόγραμμα που στηρίζει την κοινωνική απασχόληση νέων ανθρώπων και ενισχύει το έργο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το ρόλο που υπηρετούν οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία των πολιτών. Μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μία κοινότητα ατόμων και οργανισμών, που έχουν αφήσει το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα, με έμπρακτα αποτελέσματα».

Για 8η συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone έδωσε την ευκαιρία σε 15 ευαισθητοποιημένους νέους να εργαστούν στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους. Μέσα από το Πρόγραμμα, οι 15 νέοι κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή περισσότερων από 200.000 συνανθρώπων μας και να ευαισθητοποιήσουν πάνω από 600.000 άτομα σε καίρια κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τις ΜΚΟ της χώρας μας.

More in this category: