Την αναβαθμισμένη πλατφόρμας Vodafone TV παρουσίασε χτες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αγορά του συνδρομητικού περιεχομένου μπορεί να φτάσει τα 1,5 εκατ. νοικοκυριά, από περίπου ένα εκατομμύριο σήμερα.

Να αυξηθεί δηλαδή κατά 50% και να φτάσει τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Να σημειωθεί ότι π.χ. στην Πορτογαλία η διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι πάνω από το 80% του πληθυσμού, (87%).

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία παρουσίασε στην Ελλάδα, μία πλατφόρμα περιεχομένου συνδυάζει απεριόριστο θέαμα και μοναδικές λειτουργίες, ενώ διατίθεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών. Είτε μέσω σταθερής γραμμής, είτε μέσω mobile δικτύων, ο χρήστης του Vodafone TV μπορεί να απολαύσει το καλύτερο live και on demand τηλεοπτικό περιεχόμενο: Αθλητικά κανάλια, πρεμιέρες, πάνω από 4.000 ταινίες καταλόγου, περισσότερα από 7.000 επεισόδια σειρών, πάνω από 4.000 επεισόδια παιδικών σειρών, ντοκιμαντέρ, πάνω από 60 θεματικά κανάλια, τα ελεύθερα ελληνικά, αλλά και εφαρμογές για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μουσική, video, και πλούσιο online περιεχόμενο.

«Όλοι μας θέλουμε πια να βλέπουμε το αγαπημένο μας περιεχόμενο όπου και όποτε επιθυμούμε, από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς περιορισμούς. Αναγνωρίζουμε αυτή την τάση και αλλάζουμε για πάντα την τηλεόραση στην Ελλάδα μέσα από μία σύγχρονη υπηρεσία περιεχομένου η οποία παρέχει απεριόριστες επιλογές και τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία, κάνοντας το Vodafone TV μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια» τόνισε ο κ. Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Vodafone, οι πελάτες επιδιώκουν εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο με αδιαπραγμάτευτο πλουραλισμό στις επιλογές, σε συνδυασμό με τον απόλυτο έλεγχο του χρήστη επάνω στο προσφερόμενο θέαμα. Την ίδια στιγμή, υιοθετούν τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν τη διάδραση και την ταυτόχρονη θέαση, ενώ προσβλέπουν σε ένα ενιαίο και έξυπνο περιβάλλον πλοήγησης.

Το περιεχόμενο είναι το κλειδί

Όπως τόνισε ο κ. Μπρουμίδης κλειδί για την ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι το πλούσιο περιεχόμενο. Έτσι στο νέο Vodafone TV οι συνδρομητές μπορούν να βρουν όλο το αγαπημένο τους περιεχόμενο σε μία πηγή. Όπως αναφέρει η εταιρία οι συνδρομητές μπορύν να έχουν πρόσβαση στον μεγαλύτερο on demand κατάλογο της αγοράς, με κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο Novasports, με 62 θεματικά κανάλια και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους παραγωγούς και τα πιο δημοφιλή brands (National Geographic, Discovery, Ε! Εntertainment, Food Network, FOX, FOXlife, Disney, Nickelodeon, κ.α.). Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του περιεχομένου, το Vodafone TV συμπεριλαμβάνει στην ταινιοθήκη pameOdeon, τις πρωτοποριακές on demand υπηρεσίες NAT GEO + και ΝICK +, και συνεχίζει την αποκλειστική διάθεση των Fox+ και Ant1 Next.

Τεχνολογία

Επιπλέον, σύμφωνα με την εταιρία, το νέο Vodafone TV προσφέρει πρωτοποριακές λειτουργίες, όπως η δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο από όλους και από παντού χωρίς περιορισμούς, με ταυτόχρονη θέαση από διαφορετικές συσκευές.

Χάρη στη χρήση τεχνολογιών cloud, το νέο Vodafone TV προσφέρει μοναδικές λειτουργίες και στα live προγράμματα με τη δυνατότητα επανάληψης έως και για μία εβδομάδα, αλλά και εγγραφής τηλεοπτικού περιεχομένου διάρκειας έως και 100 ωρών για διάστημα 90 ημερών ώστε κανείς να μην χάνει στιγμή από τα αγαπημένα του προγράμματα, όποια συσκευή κι αν χρησιμοποιεί.

Επίσης, το νέο Vodafone TV διαθέτει τον μεγαλύτερο κατάλογο για offline παρακολούθηση τηλεοπτικού περιεχομένου, ακόμα και χωρίς σύνδεση, απογειώνοντας την on demand εμπειρία, ενώ περιλαμβάνει μοναδικές δυνατότητες, φιλικές προς τον χρήστη, όπως η αυτόματη μετάβαση στο επόμενο επεισόδιο.

Τέλος, μέσα από τον νέο αποκωδικοποιητή, αλλά και την κινητή εφαρμογή για smartphones και tablets (Αndroid/iOS) δύο μέλη της οικογένειας μπορούν να απολαμβάνουν ταυτόχρονα το Vodafone TV σε όποια συσκευή θέλουν, μέσα ή έξω από το σπίτι.

Το νέο Vodafone TV διατίθεται είτε στα συνδυαστικά πακέτα Vodafone Home triple play (Tηλεφωνία, Internet, TV), είτε ξεχωριστά ως αυτοτελή υπηρεσία προς όλους, ανεξαρτήτως παρόχου. Η υπηρεσία συνδυάζεται επίσης με όλα τα πακέτα Vodafone Video Pass.

Το νέο Vodafone TV διατίθεται σε τρία πακέτα:

- Το Vodafone TV Family από €11,90 €/μήνα

- To Vodafone TV Entertainment pack + Sports από €19,40 €/μήνα

- Το Vodafone TV Full από €21,90 ευρώ €/μήνα

- Ειδική προσφορά για φοιτητές: Vodafone TV Entertainment pack μόνο με €9,40 €/μήνα!*

(Στην τιμή περιλαμβάνονται αποκωδικοποιητής Vodafone TV και φόροι)

Γιώργος Αλεξάκης