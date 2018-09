Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Forthnet για το έτος που έληξε στις 31.12.2017, οι δραστηριότητες της Forth- CRS αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Η Forthnet ανακοίνωσε την Τετάρτη την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (ποσοστού 99,31%) της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία « FORTH -CRS Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης της από 20.09.2018 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών με την ελβετική εταιρεία «LINXX HOLDING S.A.».

More in this category: