Ο κ. Γιώργος Παπασταματίου , Διευθύνων Σύμβουλος της FORTH crs δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία: «Η νέα αυτή εποχή που ξεκινά για την FORTH crs αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να φέρουμε ακόμα πιο κοντά τον μεγάλο μας στόχο που δεν είναι άλλος από την εξέλιξη της σε έναν σημαντικό διεθνή «παίκτη» αξιοποιώντας τη μεγάλη τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, την αρτιότητα τους, τις δυνατότητες των συστημάτων που έχουμε αναπτύξει και την πολύτιμη συνεργασία των σημαντικών πελατών μας».

Η FORTH crs με τη νέα μετοχική της σύνθεση θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της με την υφιστάμενη ομάδα διοίκησης και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ στόχος είναι να ενισχυθεί όπου απαιτείται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επέκτασή της στις διεθνείς αγορές.

Η FORTH crs διαθέτει εξειδίκευση στα συστήματα διαχείρισης κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων ακτοπλοϊκών εταιρειών, από τα οποία και ξεκίνησε το 2000, φέρνοντας μία σειρά από καινοτομίες στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο (ενιαία διανομή, web/mobile sales, automatic fare quotation, συνδυασμός με τουριστικές υπηρεσίες QRcode, άυλο εισιτήριο, διαχείριση πιστωτικών ορίων κ.α.). Διατηρώντας μια σταθερή και συνεπή πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της, η FORTH crs διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της στους τομείς του τουρισμού, των σιδηροδρομικών και λεωφορειακών μεταφορών, της ψυχαγωγίας και του ελέγχου πρόσβασης λιμένων με λύσεις που επιτρέπουν τον συνδυασμό διαφορετικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτει.

Η FORTH crs αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πάροχους λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων και διανομής εισιτηρίων στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού και του πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως με πελάτες σε 14 χώρες. Η FORTH crs διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων 7.152 πρακτορείων σε όλο τον κόσμο και 81 ακτοπλοϊκών εταιρειών, ενώ διαχειρίζεται την έκδοση περισσότερων από 24 εκ. εισιτηρίων τον χρόνο.

Η Linxx Holding SA είναι μέλος του Ομίλου Ελβετικών συμφερόντων North Star, ο οποίος αποτελεί ένα ισχυρό σχήμα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλίας και του real estate , ενώ έχει αναπτύξει παράλληλα και ευρεία δράση σε προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας. Με την ένταξη της FORTH crs στον Όμιλο North Star δημιουργείται ένας νέος τομέας δραστηριότητας για τον Όμιλο που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον τουρισμό και τις μεταφορές. Παράλληλα, η ένταξη αυτή θα προσφέρει στην FORTH crs σημαντικές δυνατότητες κεφαλαιακής ενίσχυσης για περαιτέρω επενδύσεις και μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνείς αγορές.

Νέες δυνατότητες και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην Ελληνική καθώς και τις διεθνείς αγορές σηματοδοτεί για την FORTH crs η ένταξή της στον διεθνή Όμιλο North Star μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Forthnet για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας στην Linxx Holding SA.

