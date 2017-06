Τα πρώτα Ford Fiesta έρχονται στην Ελλάδα

Το νέο Ford Fiesta ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Ford στην Κολωνία. Το νέο μοντέλο αποτελεί την 8η γενιά Fiesta και έρχεται για να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των συνολικά 40+ χρόνων από την ημέρα κυκλοφορίας του πρώτου Ford Fiesta το 1976.

Η Ford έχει επενδύσει περίπου 293 εκατομμύρια Ευρώ σε νέες διαδικασίες παραγωγής στο εργοστάσιο της Κολωνίας – που ήδη θεωρείται από τα πιο αποδοτικά εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο - με την προοπτική ένα Fiesta να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής κάθε 68 δευτερόλεπτα.

Το λανσάρισμα του νέου Ford Fiesta ξεκινά από την Ελλάδα, αφού η χώρα μας θα υποδεχτεί τα πρώτα αυτοκίνητα που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής. Οι πρώτες εκδόσεις αναμένονται σε λίγες ημέρες με τις παραδόσεις να αρχίζουν τον Ιούλιο. Με νέες τεχνολογίες, αναβαθμισμένα οδηγικά χαρακτηριστικά, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, τιμές που ξεκινούν από τα 12.990€ και 8 χρόνια εγγύηση, είναι βέβαιο πως θα γίνει και πάλι το σημείο αναφοράς για την κατηγορία των σούπερ μίνι!

«Έχουμε αναβαθμίσει τον αξιαγάπητο, απολαυστικό και σπορτίφ χαρακτήρα αυτού του θρυλικού μοντέλου προσφέροντας παράλληλα περισσότερες εκδόσεις από ποτέ, σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνολογίες και εξοπλισμό που οι αγοραστές μικρών αυτοκινήτων δεν θα τολμούσαν παρά μόνο να ονειρευτούν πριν από μερικά χρόνια» δήλωσε ο Jim Farley, Executive Vice President & President, Ευρώπης, Μ. Ανατολής & Αφρικής της Ford Motor Company.

Δυναμική εξωτερική εμφάνιση

O σχεδιασμός του Ford Fiesta ήταν πάντα ένα από τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, το δημοφιλές μοντέλο της Ford έχει κερδίσει πολλά σχεδιαστικά βραβεία. Η εμφάνιση του νέου Ford Fiesta είναι βασισμένη στο τολμηρό στυλ του απερχόμενου Fiesta. Διατίθεται σε 3-θυρο και 5-θυρο αμάξωμα και διαθέτει πιο φινετσάτη και κομψή σχεδίαση.

Το καπό υιοθετεί πιο ήπια σχεδίαση χωρίς κεντρικό φούσκωμα με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται η νέα φαρδύτερη μάσκα. Το σύγχρονο σχήμα των προβολέων δίνουν την αίσθηση ότι αγκαλιάζουν το αμάξωμα, ένα στοιχείο άμεσα αναγνωρίσιμο.

Το προφίλ είναι πιο διακριτικό και λιγότερο σφηνοειδές που σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο αμάξωμα σε μήκος κατά 71 mm και σε πλάτος κατά 12 mm, προσδίδει μία πιο premium εμφάνιση.

Στο πίσω μέρος, τα νέα οριζόντια φώτα αναδεικνύουν το μεγαλύτερο πλάτος του αυτοκινήτου και παράγουν μια χαρακτηριστική εμφάνιση.

Άνετο εσωτερικό με πολλαπλές δυνατότητες εξατομίκευσης

Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση του εσωτερικού του νέου Ford Fiesta αποφασίστηκε ύστερα από αμέτρητες ώρες αξιολόγησης της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τα οχήματά τους, επιτρέποντας στη σχεδιαστική ομάδα να αποκτήσει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο συνύπαρξης ανθρώπων-αυτοκινήτων και τη χρήση του εσωτερικού σε καθημερινή βάση.

Το αποτέλεσμα είναι μία συναρπαστική, οδηγοκεντρική σχεδίαση εσωτερικού, εμπνευσμένη από έξυπνες συσκευές και tablets που έχουν άμεση απήχηση σε μία ευρεία βάση πελατών. Η Εργονομική σχεδίαση για τα χειριστήρια, τις ενδείξεις των οργάνων και της κεντρικής οθόνης που παρέχει σαφείς πληροφορίες με μια ματιά, καθώς και η χρήση υλικών που είναι ευχάριστα στην αφή, συμβάλουν σε μία αίσθηση ευρυχωρίας, υψηλής ποιότητας κατασκευής και δημιουργούν ένα κομψό και σύγχρονο εσωτερικό.

Η διάταξη και η θέση της κεντρικής οθόνης είναι πιο ελκυστική. Διαθέτει ελάχιστους διακόπτες και χειριστήρια, και βρίσκεται πιο κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το τιμόνι έχει επίσης λιγότερα χειριστήρια. Ο αριθμός διακοπτών στην κεντρική κονσόλα έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό, συγκριτικά με το απερχόμενο Fiesta, ενώ πολλά χειριστήρια συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας έχουν τοποθετηθεί σε νέες θέσεις στην οθόνη αφής 8 ιντσών.

Επιπλέον, πρόσθετα πακέτα εξατομίκευσης του εσωτερικού χώρου προσφέρουν διαφορετικές επιλογές σε στοιχεία όπως το χρώμα στις ραφές των καθισμάτων ή τη γκάμα αποχρώσεων και υλικών της ταπετσαρίας, ώστε να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη τάση των πελατών για διαφοροποίηση και παράλληλα να ενισχύσουν το στοιχείο της αποκλειστικότητας, διατηρώντας όμως πάντα την ισορροπία και την αρμονία του εσωτερικού.

Ευφυέστερο, ισχυρότερο, ασφαλέστερο

Τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας του νέου Ford Fiesta, σε συνδυασμό με μία ολοκληρωμένη γκάμα τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού προσφέρουν τη μέγιστη ασφάλεια. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται τεχνολογίες μεγαλύτερης κλάσης αυτοκινήτων.

Το αμάξωμα του νέου Ford Fiesta αποτελείται από 36% περισσότερο ατσάλι βορίου για μεγαλύτερη αντοχή σε κομβικές περιοχές, όπως το πάνω τμήμα των νέων κολόνων Β. Η νέα σχεδίαση διατομής Τ μεταφέρει πιο αποτελεσματικά την ενέργεια από μία πλευρική σύγκρουση στην οροφή.

Ανασχεδιασμένες δοκοί στις πόρτες προστατεύουν επιπλέον τους επιβάτες από τη διείσδυση σε μία πλευρική σύγκρουση, ενώ οι πόρτες περιλαμβάνουν τώρα και αισθητήρες πίεσης που επιτρέπουν την ενεργοποίηση των συστημάτων συγκράτησης αρκετά χιλιοστά του δευτερολέπτου νωρίτερα.

Ταυτόχρονα, οι προηγμένες τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού βασίζονται σε δύο κάμερες, τρία ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων, που σε συνεργασία μπορούν να παρακολουθούν τα πάντα περιμετρικά του οχήματος, αλλά και να σκανάρουν το δρόμο μπροστά σε απόσταση 130m – περισσότερο από το μήκος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. Ο μακρύς κατάλογος των προσφερόμενων τεχνολογιών περιλαμβάνει:

Σύστημα Περιορισμού της Ταχύτητας (Adjustable Speed Limit Device - ASLD)

Αυτορυθμιζόμενο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control – ACC)

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης και Αναχώρησης από Θέση Στάθμευσης για παράλληλο και κάθετο παρκάρισμα (Active Park Assist with Perpendicular Parking & Park Out Assist)

Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης (Traffic Sign Recognition - TSR)

Προειδοποίηση Εκτροπής από τη Λωρίδα Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning - LDW)

Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (Lane Keeping Aid - LKA)

Σύστημα Ελέγχου Επαγρύπνησης του Οδηγού (Driver Alert Control - DAC)

Αυτόματη Εναλλαγή Μικρής / Μεγάλης Σκάλας Προβολέων (Auto High Beam - AHB)

Σύστημα ένδειξης Απόστασης από το Προπορευόμενο Αυτοκίνητο (Distance Indication)

Σύστημα Προειδοποίησης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Warning)

Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης (Collision Mitigation System)

Αναγνώριση πεζών (Pedestrian Detection)

Σύστημα Ελέγχου Τυφλού Σημείου (Blind Spot Information System – BLIS)

Σύστημα Προειδοποίησης Κάθετα Κινούμενων Οχημάτων (Cross Traffic Alert - CTA)

Ακόμα πιο ποιοτικό – Ακόμα πιο προηγμένο

Πίσω από το τιμόνι του νέου Ford Fiesta μπορεί κανείς από την πρώτη στιγμή να αντιληφθεί τη βελτιωμένη ποιότητα μέσα από την προηγμένη σχεδίαση, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τον αναβαθμισμένο εξοπλισμό του.

«Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή σε στοιχεία και χαρακτηριστικά που οι πελάτες παρατηρούν ασυναίσθητα, από τα κενά στα πάνελ μέχρι την αίσθηση των πεντάλ,» δήλωσε ο Darren Palmer, Small Car Vehicle Line Director, της Ford Ευρώπης. «Το Fiesta είναι ένα από τα πιο δημοφιλή οχήματα και στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο που θα προκαλεί το θαυμασμό.»

Το νέο Ford Fiesta είναι το πιο αθόρυβο στην κατηγορία του με επίπεδο θορύβου βελτιωμένο κατά 7% από το απερχόμενο Fiesta. Η πιο άκαμπτη δομή αμαξώματος προσφέρει μειωμένους θορύβους, κραδασμούς και τριγμούς από το σύστημα κίνησης. Η βελτιωμένη μόνωση του κινητήρα και το ηχο-απορροφητικό παρμπρίζ συμβάλουν στην δημιουργία μιας premium εμπειρίας ταξιδιού για οδηγό και επιβάτες.

Ανάμεσα στα μοναδικά χαρακτηριστικά του νέου Ford Fiesta συγκαταλέγεται το γνωστό Door Edge Protector της Ford που περιλαμβάνει ένα κρυμμένο ελαστικό προστατευτικό τοποθετημένο εσωτερικά της πόρτας, το οποίο μετακινείται σε κλάσμα του δευτερολέπτου καθώς η πόρτα ανοίγει και καλύπτει την ακμή της, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη βαφή και το αμάξωμα από ζημιές σε στενούς χώρους παρκαρίσματος.

Σύστημα ήχου B&O PLAY για premium ψυχαγωγία

Το νέο Ford Fiesta θα σας εκπλήξει με τον τρόπο που μπορεί να σας ψυχαγωγήσει. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι τραγουδώντας μέσα το αυτοκίνητο κάνουμε καλό στην υγεία μας – νιώθοντας απόλυτη άνεση και ελευθερία, χωρίς άλλους γύρω μας και με το ηχοσύστημα στο ρόλο της ορχήστρας.

Για τον λόγο αυτό, το νέο Ford Fiesta διαθέτει το νέο σύστημα ήχου B&O PLAY, το ισχυρότερο σύστημα για όχημα της κατηγορίας του, ικανό να προσφέρει την υπέρτατη εμπειρία ήχου που θα σας ξεσηκώσει με συνολική ισχύ 675 watt. Το σύστημα διαθέτει δέκα ηχεία με ένα subwoofer τοποθετημένο στο χώρο αποσκευών και ένα κεντρικό ηχείο στο πάνω τμήμα του ταμπλό, όπως επίσης ψηφιακή επεξεργασία σήματος (Digital Signal Processing Amplifier) που ελέγχει την ισοστάθμιση και τη μίξη με Surround Sound για ακόμα πιο πλούσιο και ισχυρό ήχο, ανεξαρτήτως θέσης μέσα στο όχημα.

Για την σωστή ρύθμιση του συστήματος B&O PLAY oι μηχανικοί αφιέρωσαν ένα χρόνο, ακούγοντας πάνω από 5.000 μουσικά κομμάτια για να διασφαλίσουν ότι η premium τεχνολογία των 675-watt έχει θαυμάσια απόδοση, με όλους τους ερμηνευτές, από την Adele και τους Foo Fighters μέχρι τον Jay-Z – αλλά και στην περίπτωση μιας χαλαρωτικής, κλασσικής μουσικής – ανεξάρτητα από την ένταση του ήχου.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών, η ομάδα άκουσε επίσης θρυλικές ζωντανές ηχογραφήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η ενέργεια και το συναίσθημα μεταφέρονται αυτούσια στον ακροατή, ενώ ηχογράφησε ακόμα και δικά της κομμάτια ώστε να καλυφθεί όλο το φάσμα του ήχου.

Μείνετε συνδεδεμένοι με το σύστημα SYNC3

Το νέο Ford Fiesta είναι το δεύτερο μοντέλο της Ford που λανσάρεται με το σύστημα διασύνδεσης SYNC3, μετά το Ford Kuga. Στην τελευταία του γενιά, το σύστημα SYNC3 προσφέρει ταχύτερη απόδοση, απλούστερες εντολές και νέο σχεδιασμό των γραφικών που το κάνουν ακόμα πιο εύχρηστο. Σας επιτρέπει να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο με το αυτοκίνητο και να το χειρίζεστε μέσα από την μεγάλη οθόνη αφής 8 ιντσών.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να χειρίζεστε και τις λειτουργίες των συστημάτων του αυτοκινήτου, όπως τον κλιματισμό, το σύστημα ήχου ή τον πλοηγό. Επιπλέον, ο χειρισμός των λειτουργιών του SYNC3 μπορεί να γίνει με απλές φωνητικές εντολές. Για παράδειγμα, αρκεί απλά να πείτε “I need a coffee,” “I need petrol,” και “I need to park,” για να εντοπίσετε γειτονικά καφέ, σταθμούς ανεφοδιασμού ή πάρκινγκ αυτοκινήτων και να βρέίτε σταθμούς τρένων, αεροδρόμια και ξενοδοχεία.

Η οθόνη αφής 8 ιντσών του νέου Ford Fiesta που παραπέμπει σε tablet και υιοθετεί λειτουργίες pinch & swipe, κάνουν τον χειρισμό της όμοιο με την οθόνη του κινητού σας. Όσοι διαθέτετε iPhone μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Apple CarPlay - τον ευφυέστερο και ασφαλέστερο τρόπο για χρήση του iPhone στο αυτοκίνητο - για να ακούσετε μουσική, να στείλετε και να λάβετε μηνύματα, ή να λάβετε βελτιστοποιημένες οδηγίες για τις συνθήκες κυκλοφορίας, παραμένοντας πάντα προσηλωμένοι στο δρόμο.

Όσοι διαθέτετε κινητό με λειτουργικό σύστημα Android™ μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Android Auto™. Με το Android Auto μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να απολαύσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια ήδη γνωστές και αγαπημένες εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως το Google Search, το Google Maps και το Google Play.

Το SYNC3 προσφέρει επίσης το SYNC AppLink, που επιτρέπει τον έλεγχο με φωνητικές εντολές μιας σειράς εφαρμογών (apps) για smartphones

Ανανεωμένοι κινητήρες

Το νέο Ford Fiesta θα προσφέρεται στην Ελληνική αγορά με ανανεωμένη γκάμα κινητήρων που θα περιλαμβάνει τους γνωστούς από το προηγούμενο μοντέλο κινητήρες βενζίνης 1.0L EcoBoost (100PS, 125PS & 140PS), αλλά και έναν νέο ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.1L απόδοσης 85 ίππων.

Ανανεωμένη είναι και η γκάμα των κινητήρων πετρελαίου. Ο γνωστός 1,5L TDCi έχει πλέον αυξήσει την ισχύ του στους 120 ίππους, ενώ θα διατίθεται μία πιο οικονομική παραλλαγή του κινητήρα αυτού με απόδοση 85 ίππους. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης EcoBoost και οι κινητήρες πετρελαίου συνδυάζονται με νέα 6-τάχυτα κιβώτια ταχυτήτων χαρίζοντας στο νέο Ford Fiesta απολαυστική οδήγηση και εξαιρετική οικονομία καυσίμου με χαμηλές εκπομπές CO2.

Εκτεταμένη γκάμα και πλούσιος εξοπλισμός

Το νέο Ford Fiesta υπογραμμίζει την επιθετική προϊοντική στρατηγική της Ford προσφέροντας μία πλήρη σειρά εκδόσεων που είναι σε θέση να καλύψει κάθε επιθυμία των υποψήφιων πελατών.

Η βασική έκδοση Trend απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο σούπερμίνι χωρίς να είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν πολλά χρήματα, ενώ η έκδοση Business εντυπωσιάζει με την πληρότητα του διαθέσιμου στάνταρ εξοπλισμού αποτελώντας μία εξαιρετική ‘value for money’ επιλογή. Για όσους το στυλ και ο premium εξοπλισμός αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, η επιλογή της έκδοσης Titanium είναι αναπόφευκτη, ενώ όσοι αρέσκονται στο να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την φημισμένη οδική συμπεριφορά των αυτοκινήτων Ford, θα επιλέξουν την σπορτίφ έκδοση ST-Line και την κορυφαία σπορ ST.

Το νέο Ford Fiesta θα είναι το πρώτο μοντέλο της Ford που θα μεταφέρει την εμπειρία Vignale στην κατηγορία των σούπερμίνι με την πολυτελή έκδοση Fiesta Vignale διαθέτοντας αποκλειστική σχεδίαση και πολυτέλεια.

Η γκάμα του νέου Ford Fiesta συμπληρώνεται με την crossover έκδοση Active που διαθέτει σχεδιασμό SUV με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, μπάρες οροφής, πλαϊνά προστατευτικά, αλλά και κορυφαία δυναμική συμπεριφορά.

Η παραγωγή του νέου Ford Fiesta ξεκίνησε πρώτα με τις εκδόσεις Trend, Business και Titanium, ενώ οι εκδόσεις ST-Line και Vignale αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά. Το λανσάρισμα των εκδόσεων Active και ST είναι προγραμματισμένο για την επόμενη χρονιά.

Εξοπλισμός της έκδοσης Trend:

6 αερόσακοι:

ABS, ESC & TCS

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην Ανηφόρα - Hill Start Assist

Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού (EPAS)

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA)

Προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα (LDW)

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας (ASLD)

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA)

Ζάντες 16" με ελαστικά διαστάσεων 195/55-16

Αυτόματοι προβολείς

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας

Πίνακας οργάνων οδηγού με οθόνη 4,2"

Υπολογιστής ταξιδιού

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ’ ύψος

Φώτα ημέρας

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα με αυτόματη λειτουργία

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Σύστημα MyΚey - Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται

Αir Condition

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο και σύστημα SYNC με έγχρωμη οθόνη 4,2" και Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, Bluetooth με Voice Control, 2 θύρες USB, 6 ηχεία, και σύνδεση συσκευής My Ford Dock

Εξοπλισμός της έκδοσης Business (επιπλέον της Trend):

Προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες στροφής (cornering lamps)

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φώτα εδάφους

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο και σύστημα SYNC3 με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5" ΤFT

Κάμερα οπισθοπορείας

Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Ζάντες 15" με ελαστικά διαστάσεων 195/60-15

Cruise Control

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Εξοπλισμός της έκδοσης Titanium (επιπλέον της Business):

Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης

Φώτα ημέρας LED

Εξωτερικές λεπτομέρειες σε χρώμιο

Ηχο-απορροφητικό παρμπρίζ

Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων, δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων και δερμάτινη λαβή χειρόφρενου

Κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας LED

Εμπρός σπορ και ανατομικά καθίσματα Contour

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση στήριξης της μέσης

Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)

Κουμπί εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - Ford Power

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής και φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά διαστάσεων 195/55-16

Σύστημα αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR)

Σύστημα ελέγχου επαγρύπνησης του οδηγού (DAC)

Αυτόματη εναλλαγή μικρής / μεγάλης σκάλας προβολέων (AHB)

Έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο και σύστημα SYNC3 με έγχρωμη οθόνη αφής 8", υποδοχή κάρτας SD, 7 ηχεία

Αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης (Collision Mitigation System),

Adaptive Cruise Control (ACC)

Εξοπλισμός της έκδοσης ST-line (επιπλέον της Trend):

Πλήρες κιτ εξωτερικής διαμόρφωσης ST-line με ιδιαίτερη εμπρός μάσκα, εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, πίσω μικρό σπόιλερ αμαξώματος, χρωμιωμένη εξάτμιση και καλύμματα μαρσπιέ ST-Line

Λογότυπο ST-Line στα πλαϊνά εμπρός φτερά

Σπορ Δερμάτινο τιμόνι ST-Line (flat-bottom)

Λαβή μοχλού ταχυτήτων ST-Line

Δερμάτινη λαβή χειρόφρενου

Εμπρός σπορ καθίσματα

Πεντάλ αλουμινίου

Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα

Κουμπί εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - Ford Power

Σπορ ανάρτηση

Προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες στροφής (cornering lamps)

Ζάντες αλουμινίου ST-Line 17" απόχρωσης Rock Metallic με ελαστικά διάστασης 205/45-17

Δισκόφρενα πίσω

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση στήριξης της μέσης

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Κάμερα οπισθοπορείας

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο και σύστημα SYNC3 με έγχρωμη οθόνη αφής 8", υποδοχή κάρτας SD, 7 ηχεία

Αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)

Φώτα ημέρας LED

Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης (Collision Mitigation System),

Adaptive Cruise Control (ACC)

Σύστημα αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR)

Εξοπλισμός της έκδοσης Vignale (επιπλέον της Titanium):