Την παγκόσμια εταιρική πρωτοβουλία “Start Your Impossible” παρουσίασε η Toyota.

Πιο συγκεκριμένα ως ο πρώτος Εταίρος Μετακίνησης (Mobility Partner) των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στην ιστορία του θεσμού, θα προσφέρει υπηρεσίες μετακίνησης καθώς και την υψηλή τεχνογνωσία της στον τομέα των logistics. Το πρώτο βίντεο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας “Start Your Impossible”, με τίτλο “Mobility for All,” παρουσιάζει μια νέα φιλοσοφία, λύσεις μετακίνησης επόμενης γενιάς και σχετικές προηγμένες τεχνολογίες. Η πρωτοβουλία “Start Your Impossible” θα περιλαμβάνει μία σειρά από προγράμματα και δράσεις με επίκεντρο τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της Toyota, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με το Toyota Mobility Foundation, έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, προσφέροντας σε όλους το δικαίωμα στην μετακίνηση.

«Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, η Toyota έκανε εφικτό το ακατόρθωτο μέσα από την καινοτομία και το πάθος, επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς την έννοια του ακατόρθωτου. Σήμερα ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σε μία από τις πιο δραματικές περιόδους αλλαγών, με την Toyota να παραμένει πιστή στη δέσμευσή της, για δημιουργία ακόμα καλύτερων οχημάτων. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αναπτύσσουμε λύσεις μετακίνησης που επιτρέπουν σε όλους να απολαμβάνουν τη ζωή και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ακόμα καλύτερης κοινωνίας για τον επόμενο – τουλάχιστον - αιώνα. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να οραματιζόμαστε πέραν των συμβατικών οχημάτων και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους μετακίνησης, οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια του σήμερα και λύνουν τα προβλήματα του αύριο. Μοιραζόμαστε το όραμα αυτό και το πνεύμα της συνεχούς βελτίωσης με τους αθλητές των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι δοκιμάζουν τα όριά τους καθημερινά. Ελπίζω ότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες θα αποτελέσουν μία ευκαιρία για όσους συνδέονται με την Toyota, να θέσουν τη δική τους ξεχωριστή πρόκληση, αμφισβητώντας τα όριά τους», σημείωσε ο Πρόεδρος της Toyota Akio Toyoda.

Επίσης η εταιρία παρουσίασε επίσης τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα www.MobilityForAll.com . Με την επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Προσβάσιμων Μέσων (National Center for Accesible Media – NCAM) των Ηνωμένων Πολιτειών, η πλατφόρμα είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πλοήγησης σε όλο της περιεχόμενο. Η εμπειρία της πλατφόρμας είναι ίδια για όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως των ειδικών αναγκών που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της πρωτοβουλίας “Start Your Impossible” και της συνεργασίας της με τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, η Toyota πραγματοποίησε στην Αθήνα, την πόλη που φιλοξένησε τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, το πρώτο Toyota Mobility Summit. Η εκδήλωση περιλάμβανε ζωντανή συζήτηση με τον Πρόεδρο της Toyota, Akio Toyoda, καθώς και μία σειρά από συζητήσεις με προσωπικότητες παγκοσμίου κύρους και αθλητές Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, τις οποίες συντόνισε ο Didier Leroy, Toyota Executive Vice-President . Η θεματολογία του Toyota Mobility Summit κάλυψε το ζήτημα της μετακίνησης από πολλαπλές «σκοπιές» - κοινωνική, φυσική - σωματική και αθλητική, καθώς επίσης, συζητήθηκε το μέλλον της μετακίνησης μέσα από τις νέες τεχνολογίες και τη συνεχή έρευνα.