Επιπλέον το Oxygene χρησιμοποιεί ένα σύστημα επικοινωνιών ορατού φωτός ή το LiFi για κινητή συνδεσιμότητα υψηλής χωρητικότητας με την ταχύτητα του φωτός. Το LiFi επιτρέπει στο ελαστικό να συνδεθεί στο Internet of Things, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οχήματος-οχήματος (V2V) και οχήματος-υποδομής (V2I), το οποίο είναι κρίσιμο για τα συστήματα διαχείρισης έξυπνης κινητικότητας.

