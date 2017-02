Νίκος Δρανδάκης: Τι αλλάζει στην Taxibeat μετά την εξαγορά

Το Taxibeat θα μετονομαστεί σε Beat και στόχος είναι να το κάνουμε το δημοφιλέστερο transportation app στην περιοχή. Έχοντας στη διάθεση μας περισσότερους πόρους (οικονομικούς και άλλους) η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα engineering hub στο οποίο θα αναπτύσσουμε την τεχνολογία πίσω από το Beat, ενώ στη Νότια Αμερική θα επεκτείνουμε τη λειτουργία μας εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τις αποτυχίες και επιτυχίες μας.

Η ομάδα των 56 εργαζομένων της Αθήνας σήμερα, θα διπλασιαστεί μέσα στους επόμενους 10-12 μήνες, με έμφαση στο επιστημονικό προσωπικό, μηχανικούς, προγραμματιστές και designers. Θα δουλέψουμε πάνω σε νέες υπηρεσίες όπως το car pooling, automated pricing mechanism, και payment services. Θα αναπτύξουμε περαιτέρω τεχνολογίες όπως machine learning, big data infrastructure, και data science, μαζί με design αιχμής, συνδυασμένο με ruthless execution που έχει αναδειχθεί σε core value της εταιρείας μας.

Στόχος μου είναι να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που υπάρχει ανεκμετάλλευτο στη χώρα μας, αλλά και να φέρουμε πίσω πολλά από τα σπουδαία μυαλά που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης. Μαζί με άλλες εταιρείες του χώρου μας που επίσης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα, θέλουμε να βοηθήσουμε την Αθήνα να ανθίσει παραγωγικά και δημιουργικά. Ας δούμε που θα μας βγάλει η νέα φάση της υπέροχης περιπέτειας του (taxi)beat".

"To explore strange new worlds; to boldly go where no one has gone before."