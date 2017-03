Η μάχη για τον ΟΛΘ

Διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό σχήμα που κατέθεσε την υψηλότερη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, με αντικείμενο των διαπραγματεύσεων τη βελτίωση του προσφερόμενου τιμήματος και την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της σύμβασης παραχώρησης.

Οι υποψήφιοι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα κληθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την εξέταση των φακέλων, να υποβάλουν βελτιωτικές προσφορές για το 67% του OΛΘ.

Μέσω της διαδικασίας, προβλεπόμενης σε κάθε διαγωνισμό, θα επιλεγεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του λιμένα για 40 χρόνια, αποσαφηνίζοντας το ύψος του τιμήματος που θα εισπράξει το Δημόσιο για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν τελικά από 3 σχήματα, τα International Container Terminal Services Inc., The Peninsular and Oriental Stream και Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD, Terminal Link SAS, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος Mitsui που είχε ζητήσει να παραταθεί εκ νέου η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, τελικά δεν κατέθεσε προσφορά.

Πλέον ζητούμενο είναι να προχωρήσουν χωρίς προσκόμματα οι διεργασίες προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης, η έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού και, τέλος, η επικύρωσή της από τη Βουλή. Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για το 67% του ΟΛΘ, το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Με βάση τους όρους του διαγωνισμού, το ύψος των επενδύσεων που θα πρέπει να αναλάβει ο νέος επενδυτής έχει προσδιοριστεί στα 180 εκατ. ευρώ για την επόμενη 7ετία. Στο επίκεντρο των επενδύσεων είναι η επέκταση του Προβλήτα 6 (ΣΕΜΠΟ) και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του λιμένα. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του όγκου διακίνησης διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων στα 550.000 TEU μέσα στα επόμενα 9 χρόνια.