Μέσω αυτής της επέκτασης, το Beat σκοπό έχει όχι μόνο να προσφέρει μία νέα εμπειρία μετακίνησης στους περισσότερους από 7 εκ. κατοίκους της Μπογκοτά, αλλά να εδραιώσει την παρουσία του και να επιταχύνει την καλπάζουσα ανάπτυξη που γνωρίζει στη Νότια Αμερική. Συγκεκριμένα, το Beat έχει επιτύχει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 90% στη Νότια Αμερική (2o τρίμηνο 2018 vs. 2ο τρίμηνο 2017), πραγματοποιώντας σήμερα σχεδόν το διπλάσιο αριθμό διαδρομών σε σχέση με πέρυσι.

