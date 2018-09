Αναφέρθηκε επίσης και στο "sea to sea project" και τον σχεδιασμό για τη "Σιδηροδρομική Εγνατία", αλλά και στα έργα που είναι σε εξέλιξη για την αναβάθμιση της σύνδεσης με τα Σκόπια, υπογραμμίζοντας ότι με την ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες σε πρώτη φάση του έργου Θεσσαλονίκη - Ειδομένη θα αποκτηθεί και μια δεύτερη ηλεκτροδοτούμενη γραμμής.

More in this category: