Alpha Bank: Ποσοστό 0,44% κατέχει η Credit Agricole

Με ποσοστό 0,44% συμμετέχει ο όμιλος της Credit Agricole στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μετά τη μετατροπή ομολογιών της τράπεζας σε μετοχές, λόγω δανείου που εξέδωσε η ALPHA BANK το 2013.

Αναλυτικότερα, η ALPHA BANK ανακοινώνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.045.454,30 ευρώ, συνεπεία μετατροπής 1.500 ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ, ημερομηνίας έκδοσης την 1η.2.2013, από τις Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.



Σημειώνεται ότι η τράπεζα, σε εκτέλεση της από 27.12.2012 αποφάσεως της B' Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της και της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξέδωσε την 1.2.2013 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, ποσού κεφαλαίου 150.000.000 ευρώ, το οποίο κάλυψαν πλήρως οι εταιρίες Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (από κοινού «Ομολογιούχοι»).



Σε συνέχεια επιστολών τους προς την τράπεζα και σύμφωνα με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, οι Ομολογιούχοι γνωστοποίησαν την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής του συνόλου των ομολογιών που κατείχαν, σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές της τραπέζης.



Ακολούθως, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 3Α του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, κατά τη συνεδρίασή του την 23.2.2017, διαπίστωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά το ποσό των 2.045.454,30 ευρώ συνεπεία μετατροπής 1.500 ομολογιών με τιμή μετατροπής 22 ευρώ και σε ετέρα συνεδρίασή του της ιδίας ημερομηνίας, αποφάσισε την έκδοση και διάθεση προς εκάστη των Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 6.813.636 και 4.545 (αντιστοίχως) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.



Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης αποφάσισε την ανάλογη προσαρμογή του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της τράπεζας.



Με την ολοκλήρωση της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 463.109.814,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.543.699.381 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.



Η ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας.