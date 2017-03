Τράπεζα Πειραιώς: Νέος CEO ο Χρήστος Μεγάλου

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος στην Τράπεζα Πειραιώς μετά από συνεδρίαση του Nomination Committee και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα συνεδρίασε εκτάκτως και νωρίτερα του αναμενόμενου το nomination committee της τράπεζας επιλέγοντας ως μοναδικό υποψήφιο για την θέση του CEO τον κ. Χρήστο Μεγάλου και ενημερώνοντας τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία έδωσαν την έγκρισή τους.Την συγκατάθεσή του έχει δώσει και το ΤΧΣ, ενώ ενήμερη είναι και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επιλογή του κου Μεγάλου έγινε ήδη αποδεκτή από το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς ομοφώνως γεγονός που σημαίνει ότι το μόνο που απομένει για την τυπική κάλυψη της θέσης είναι η επισφράγη της επιλογής από τον SSM, ο οποίος είχε ήδη ειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο.

Mε τον τρόπο αυτό, κλείνει το διοικητικό κενό που υπήρχε στην τράπεζα από τον Ιανουάριο του 2016.

Who is who

Ο κ. Μεγάλου από το Φεβρουάριο 2013, μέχρι την εκλογή του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Eurobank, η οποία ήταν η τελευταία του θέση στην Ελλάδα προτού μεταβεί στην Fairfax στον Καναδά και κατόπιν στο Λονδίνο, διετέλεσε Αντιπρόεδρος Νοτίου Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος), της Επενδυτικής Τράπεζας Credit Suisse Europe με έδρα του το Λονδίνο. Από τον Μάιο 2010 μέχρι τον Φεβρουάριο 2013, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής Νοτίου Ευρώπης της Credit Suisse Europe. Από το 2002 μέχρι το 2010, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Credit Suisse, υπεύθυνος για την Ελλάδα και Κύπρο. Την περίοδο 1997-2002 διετέλεσε Διευθυντής της Credit Suisse Europe και υπεύθυνος για την Ελλάδα και Κύπρο. Την περίοδο 1989-1997, ήταν Διευθυντής στην BZW (Barclays de Zoete Wedd), την επενδυτική τράπεζα της Barclays Worldwide. Αρχικά εργάστηκε στην Αθήνα και κατόπιν μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πλέον παρέμεινε και εργάστηκε μέχρι το 2013. Από το 1986 έως το 1989 εργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ από το 1984 έως το 1986 εργάστηκε στην Arthur Andersen & Co, στην Ελλάδα. Διατελεί Πρόεδρος των Ελλήνων Τραπεζιτών Μεγάλης Βρετανίας από το 2010 μέχρι σήμερα.