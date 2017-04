22° BANKING FORUM Το κορυφαίο γεγονός τραπεζικής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας στις 3 & 4 Μαΐου

Σκοπός του 22ου Banking Forum είναι η αναζήτηση του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, το νέο περιβάλλον ρύθμισης και εποπτείας των τραπεζών στην ευρωζώνη, ο ρόλος της καινοτομίας στον τραπεζικό χώρο από επιχειρηματική και τεχνολογική σκοπιά, οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, καθώς και οι μεγάλες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1η Ενότητα: The new world of payments, blockchain, direct and seamless.

Ο χώρος των υπηρεσιών πληρωμών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ενώ και νέες μορφές υπηρεσιών πληρωμών εμφανίζονται συμβάλλοντας στην περαιτέρω αύξηση του ανταγωνισμού. Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστεί και θα αναλυθεί το νέο περιβάλλον πληρωμών στον τραπεζικό χώρο, από στελέχη που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του.

2η Ενότητα: Panel Γενικών Διευθυντών Δικτύου - Banking Services without branches?

Το τραπεζικό περιβάλλον μετασχηματίζεται και νέες ανάγκες επιχειρηματικής προσαρμογής προκύπτουν που επηρεάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο τόσο των τραπεζών όσο και των καταστημάτων τους. Στο Panel Γενικών Διευθυντών Δικτύου θα εκφραστούν οι θέσεις και απόψεις κορυφαίων στελεχών των τραπεζών σχετικά με το θέμα αυτό.

3η Ενότητα: Οι επιπτώσεις της εφαρμογής της PSD II στις ελληνικές τράπεζες

Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθούν και αναλυθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής του PSDII στις ελληνικές τράπεζες. Η PSD II είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Τα νέα μέτρα θα εξασφαλίσουν επίσης ότι όλοι οι PSP (Payment Service Providers) που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ υπόκεινται σε εποπτεία και κατάλληλους κανόνες. Οι επιδράσεις τους αφορούν τις τραπεζών, άλλους PSPs, τις FinTechs και τους πελάτες. Η οδηγία προβλέπει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες έως τις 13 Ιανουαρίου του 2018.

4η Ενότητα: Fintech Firms. The new competitors in banking

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα FinTech (financial technology) αυξάνουν εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που φέρνει την ψηφιακή επανάσταση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Έτσι, οι τράπεζες λαμβάνουν τολμηρά μέτρα για συνεργασία με επιχειρήσεις και ενσωμάτωση των αναδυόμενων καινοτομιών, ώστε να αναδιατάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο για να γίνει ευέλικτο και να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

5η Ενότητα: Cyber security, Cyber threats in Banking – Security monitoring and operations.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι προκύπτουσες απειλές απασχολούν τις τράπεζες διαχρονικά, οι οποίες σπεύδουν να βελτιώσουν και προσαρμόσουν τα συστήματα τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, που προκύπτουν από τις νέες απαιτήσεις αποκατάστασης καταστροφών και σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης.

Επίσημος ομιλητής στο δείπνο της πρώτης ημέρας του συνεδρίου θα είναι ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και στο γεύμα της πρώτης ημέρας ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας.