Ο Αυστριακός Martin Czurda είναι ο νέος CEO του ΤΧΣ

Την τοποθέτηση του Αυστριακού Martin Czurda στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε το Euroworking Group, δίνοντας τέλος σε μία πολύμηνη περίοδο κατά την οποία ο θεσμός παρέμεινε ακέφαλος.

O Αυστριακός τραπεζίτης θα είναι, όπως αναμενόταν, ο νέος επικεφαλής του ΤΧΣ, κλείνοντας ένα προαπαιτούμενο της συμφωνίας με τους δανειστές.

Who is who

Ο Martin Czurda έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της αυστριακής τράπεζας Anadi Bank (πρώην Hypo Alpe-Adria Bank) από τον Δεκέμβριο του 2013 έως την 1η Ιουλίου του 2015.

Διετέλεσε, επίσης, διευθύνων σύμβουλος της Amsterdam Trade Bank N.V., ενώ εκπροσωπούσε την τράπεζα στις συζητήσεις με την ολλανδική κυβέρνηση και την ολλανδική κεντρική τράπεζα. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων αγορών της αυστριακής Raiffeisen Zentralbank AG Wien και μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος διευθυντής της SREI Infrastructure Finance Limited από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013.

Είναι απόφοιτος του University of Economics, της Βιέννης, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικού στα Οικονομικά.