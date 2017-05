Καραβίας: Η Eurobank είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει επιχειρηματικά σχέδια

Η Eurobank είναι έτοιμη και διαθέτει την ρευστότητα για την χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων, τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Φωκίων Καραβίας.

Ειδικότερα όπως επισήμανε, η Eurobank, έχοντας εισέλθει σε τροχιά κερδοφορίας και ταυτόχρονα έχοντας επιτύχει τον στόχο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι σήμερα, επικεντρώνεται πλέον στην διεύρυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου με χρηματοδοτήσεις υγιών επιχειρήσεων.

Η Eurobank αναζητά νέες χρηματοδοτήσεις υγιών επιχειρήσεων και ευτυχώς υπάρχουν πολλές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της πρωτοβουλίας Go in Crete στην Κρήτη για την ενίσχυση των εξαγωγών, δίνοντας παραδείγματα επιχειρήσεων από την Κρήτη όχι μόνον από τον τομέα του τουρισμού άλλα και της βιομηχανίας κλπ με έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Καραβίας, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης για τις ελληνικές τράπεζες ενόψει των τεστ αντοχής το 2018.

Δεν υπάρχει φόβος Grexit, το πολιτικό ρίσκο εξαφανίζεται και η οικονομία μπαίνει σε αναπτυξιακή φάση, ανέφερε ο κ. Καραβίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ, εξηγώντας τους λόγους που δεν θα χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση. Επισήμανε όμως ότι προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη των στόχου για τα μη εξυπηρετούμενα, άλλα και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί.

Στελέχη της Eurobank αναφέρθηκαν και στην έναρξη των πλειστηριασμών στο επόμενο εξάμηνο με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, που όπως διευκρίνισαν, θα στοχεύσουν στους καλούμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές - που έχουν αλλά δεν αποπληρώνουν τα δάνεια τους- και αποτελούν το 25% περίπου του συνόλου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Υπενθυμίζεται ότι οι ετήσιοι στόχοι που έχουν τεθεί για ολόκληρο την εγχώρια τραπεζική αγορά για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι -10% για το 2017, - 13% για το 2018 και - 17% για το 2019.

Αυτό όμως που θα κρίνει γενικότερα και σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα πως θα κινηθούν τα «κόκκινα» δάνεια και την πορεία τους, όπως επισήμαναν στελέχη της τράπεζας, είναι πως θα κινηθεί η οικονομία και κυρίως ο ρυθμός ανάπτυξης.

Η μηχανή της οικονομίας θα πρέπει να αρχίσει να κινείται, ανέφερα χαρακτηριστικά ο κ. Καραβίας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πραγματοποίηση επενδύσεων και κατά συνέπεια στην ανάγκη επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων που θα φέρουν νέες ιδιωτικοποιήσεις. Επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις θα έχουν καταλυτικό ρόλο ανέφερε ο κ. Καραβίας, καθώς η επιτάχυνση τους θα έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν και νέες αλλάζοντας το κλίμα της οικονομίας.

Το Go in Crete εντάσσεται σε ένα πλέγμα ενεργειών μεγάλης κλίμακας με επίκεντρο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας που αποτελεί στρατηγική επιλογή της Eurobankαπό το 2009.

Στη διάρκεια της φετινής πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν 2.500 περίπου προγραμματισμένες συναντήσεις ανάμεσα σε109 Έλληνες εξαγωγείς (από Κρήτη 70%, Αθήνα 15%, Βόρεια Ελλάδα 13%, λοιπές περιοχές 2%), 55 αγοραστές (από Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Κύπρο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Λίβανο, Μπαχρέϊν, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Ουκρανία, Εσθονία και Βουλγαρία)

Το "Go In Crete" είναι η δεύτερη επιχειρηματική συνάντηση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μετά το "Go In Athens" (Μάρτιος 2016, Αθήνα).

Συνολικά, στους επτά κύκλους του Go International (2010 Βουκουρέστι, 2011 Λευκωσία, 2011 Βελιγράδι, 2012 Βουκουρέστι, 2013 Μόσχα, 2016 Αθήνα και 2017 Ηράκλειο) πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 10.000 προγραμματισμένες συναντήσεις, ανάμεσα σε 854 αγοραστές και 565 Έλληνες εξαγωγείς.

Το "Go In Crete", αποτελεί πρωτοβουλία της Eurobank, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συν-διοργανώνεται με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιρειών.