Οι «Διεθνείς πρακτικές και νέες τάσεις στην Ελλάδα» αποτέλεσαν το αντικείμενο της δεύτερης Ημερίδας για τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων που διοργάνωσε η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2017, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών του χώρου.

Η πρωτοβουλία της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. να αναδείξει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στη Διαχείριση Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Οργανισμών και των Επαγγελματικών Ταμείων, έδωσε την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη, εποπτικές αρχές, ταμεία, συμβούλους, αναλογιστές, διαχειριστές, να προσεγγίσουν τη διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων από διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές.

Ανοίγοντας τις εργασίες της Ημερίδας ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου επεσήμανε ότι "Το θέμα της διαχείρισης των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων αποτελεί μια μεγάλη στρατηγική πρόκληση με δημοσιονομικό, οικονομικό, θεσμικό και βέβαια κοινωνικό περιεχόμενο. Φιλοδοξούμε η συζήτηση αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πιο προωθημένης σύγχρονης αντίληψης για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας ταμείων με σοβαρές, δημιουργικές, ουσιαστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που θα τυγχάνουν ευρύτερων συναινέσεων." Όπως είπε " Η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της Πειραιώς Asset Management AEΔAK έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επαγγελματικής διαχείρισης των αποθεματικών ασφαλιστικών φορέων και οργανισμών. Έμπειρα και υπεύθυνα στελέχη, τεχνογνωσία, άμεση πρόσβαση στις αγορές, ευρύτητα επιλογών επενδύσεων και διαχείρισης, ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστη πολιτική, συνθέτουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και εγγυώνται την αποδοτική συνεργασία με τους πελάτες μας. Εξάλλου, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του φορέα διαχείρισης είναι η κρίσιμη παράμετρος που θα συμβάλλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης στην ιδέα και τις πρακτικές της επαγγελματικής διαχείρισης από τους κατεξοχήν ειδικούς.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας δόθηκε έμφαση στις διεθνείς πρακτικές και τις κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται σήμερα στην Ελλάδα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Συζητήθηκαν θέματα εποπτείας και διακυβέρνησης των Επαγγελματικών Ταμείων και αναδείχθηκαν διεθνείς πρακτικές οργάνωσης και επενδυτικής διαχείρισης Ταμείων.

Χαιρετισμό και εισαγωγικά σχόλια για τον ρόλο των εποπτικών αρχών αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Επαγγελματικών Ταμείων απηύθυνε ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, Πρόεδρος

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ακολούθησε ομιλία - πρόταση για ένα νέο σύστημα συντάξεων από τον κ. Μιλτιάδη Νεκτάριο, Καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρώην Διοικητή ΙΚΑ.

Ακολούθησαν ομιλίες από τον κ. Justin Wray, Deputy Head of the Policy Department and Head of Insurance Policy Unit, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και παρουσιάστηκαν τα αρχικά συμπεράσματα από την 1η συμμετοχή επαγγελματικών ταμείων σε Stress Test, για την Ελλάδα από τους κ.κ. Ευφροσύνη Κουσκουνά Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, Σταματία Σπανοπούλου Εκτελεστικό μέλος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελεγκτής Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Δημήτρη Γκέκα Σύμβουλος Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπου αναδείχτηκε η χρησιμότητα προληπτικής εποπτείας.

Στα εισαγωγικά σχόλια για το θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης ο κ. Νικόλαος Φράγκος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, περιέγραψε τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματά του.

Στο επόμενο τμήμα της θεματολογία της Ημερίδας που αφορούσε σε πρακτικές ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών ταμείων, οι κ.κ. Theodore Economou, Chief Investment Officer, Multi-Asset, Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA και Alessandro Stori, Director Fondenergia Pension Fund, ανέδειξαν τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης, διακυβέρνησης, επενδυτικής διαχείρισης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στα οποία έχουν επιτελικό ρόλο.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας τοποθετήσεις, επίσης, έκαναν διακεκριμένα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς: ο κ. Αθανάσιος Αρβανίτης, Group Treasurer, Επικεφαλής του Τομέα PiraeusFinancial Markets, ο κ. Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, η κυρία Αρχόντισσα Προεστάκη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς AssetManagement ΑΕΔΑΚ. Το συντονισμό των ομιλιών έκανε η κυρία Φωτεινή Κουτρούμπα, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Institutional Mandates and Distribution της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Στο σύγχρονο διαρκώς μεταλλασσόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η «Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων» βρίσκεται στο επίκεντρο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, θεσμικών παραγόντων και αναγνωρισμένων στελεχών του χώρου, έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τις βέλτιστες πολιτικές, να προσεγγίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στη διαδικασία της Διαχείρισης Αποθεματικών διατυπώνοντας προτάσεις, θέσεις και παρεμβάσεις.

Οι κύριες διαπιστώσεις και προβληματισμοί αναπτύχθηκαν γύρω από τον άξονα της εποπτείας και

της επαγγελματικής διαχείρισης. Επιδιώκεται η θωράκιση του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εστιάζοντας στη χρησιμότητα της προληπτικής εποπτείας και το θεσμικό έλεγχο. Παράλληλα, επαγγελματική διαχείριση καθίσταται απαραίτητη για κάθε θεσμικό χαρτοφυλάκιο.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ελληνικής Οικονομίας συνεχίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και επιτυχία και στην μεγάλη πρόκληση της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων.