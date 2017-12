To my Alpha wallet, το ψηφιακό πορτοφόλι της Alpha Bank για όλες τις καθημερινές πληρωμές, εμπλουτίζεται με μία νέα και καινοτόμο λειτουργικότητα για ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, το Tap 'n Pay

Το my Alpha wallet με Tap 'n Pay αποτελεί την επόμενη γενιά πληρωμών, που επιτρέπει στους Πελάτες να πληρώνουν με το κινητό τους, στα τερματικά αποδοχής καρτών (POS) με το σήμα contactless, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες εκδόσεως Alpha Bank. Σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μία από τις πρώτες εφαρμογές που υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές με το κινητό τηλέφωνο και για τα τρία μεγάλα σχήματα πληρωμών (Visa, Mastercard και American Express).

Το my Alpha wallet με Tap 'n Pay παρέχει μία σύγχρονη εμπειρία πληρωμών μέσα από ένα ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον. Με μία απλή και γρήγορη διαδικασία, ο Πελάτης που διαθέτει κινητό τηλέφωνο με λειτουργικό Android (εκδόσεως τουλάχιστον 4.4.2) και με δυνατότητα NFC (Near Field Communication), μπορεί να “κατεβάσει” την εφαρμογή my Alpha wallet από το Play Store και να ενεργοποιήσει το Tap ‘n Pay για τις κάρτες που επιθυμεί, δημιουργώντας τον τετραψήφιο μυστικό κωδικό (mPIN) για τη χρήση της υπηρεσίας.

Ο κ. Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και Chief Digital Officer της Alpha Bank, δήλωσε σχετικά: “Το my Alpha wallet με Tap 'n Pay, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη mobile εφαρμογή πληρωμών στην ελληνική αγορά, η οποία προσφέρει στους χρήστες της σημαντική προστιθέμενη αξία και έχει ήδη διακριθεί για την καινοτομία και τη λειτουργικότητά της. Συνεχίζουμε την εφαρμογή του σχεδίου μας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Τραπέζης, αναπτύσσοντας πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας κι έχουν ως γνώμονα την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη βελτίωση της εμπειρίας των Πελατών μας”.