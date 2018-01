Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) στο σύνολο τους κατέγραψαν αξιοσημείωτες αποδόσεις και κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους και κατά το 2017.

Στην κατηγορία των Α/Κ που επενδύουν στις ελληνικές κεφαλαιαγορές, το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic (+39,56%) και το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic (+32,71%) σημείωσαν τις υψηλότερες αποδόσεις του έτους μεταξύ των Alpha Α/Κ και παραμένουν στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας τους κατά την τελευταία τριετία και πενταετία. Υψηλές αποδόσεις πέτυχαν επίσης τα Ελληνικά μετοχικά Α/Κ, Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic (+29,47%) και Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Classic (+26,05%), υπεραποδίδοντας για ένα ακόμη έτος έναντι του Γενικού Δείκτη του ΧΑ (δείκτης αναφοράς).

Μεταξύ των μετοχικών Α/Κ με διεθνή προσανατολισμό, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό Classic (+19,32%) και το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Classic (+15,55%) κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στο σύνολο των Α/Κ της κατηγορίας τους, διατηρώντας επίσης, την υπεροχή τους σε ορίζοντα τριετίας. Εξίσου σημαντική απόδοση σημείωσε και το Alpha Fund of Funds Europe Μετοχικό Classic (+8,92%).

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα καθιστούν κορυφαία σε κάθε κατηγορία επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Το 2017, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις επενδυτικές επιλογές των Πελατών της με τη δημιουργία νέων Α/Κ διεθνούς επενδυτικού προσανατολισμού στο Λουξεμβούργο. Σήμερα, η Εταιρία διαχειρίζεται 48 Α/Κ που επενδύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών.