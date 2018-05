O πρόεδρος του "Trade Club Alliance”, κ. Jon Barañano Gaviña, Global head of non-Financial Services στην Banco Santander , αναφερόμενος στη συμφωνία δήλωσε: "Η συμμετοχή της Eurobank στο "Trade Club Alliance” είναι τιμή για εμάς. Μοιραζόμαστε με την Eurobank το όραμα να προσφέρουμε στήριξη στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της διεθνούς τους επέκτασης, παρέχοντάς τους τα μέσα, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που θα τους επιτρέψουν να ανοίξουν νέες αγορές ή να εδραιώσουν θέση σε αυτές. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο γεννήθηκε το "Trade Club Alliance”."

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δομή και τη λειτουργία του πρώτου παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου διασύνδεσης επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τράπεζες. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Jon Barañano Gaviña, Global head of non-Financial Services της Banco Santander & Πρόεδρο του "Trade Club Alliance”, και από τον κ. Μιχάλη Τσαρμπόπουλο, Βοηθό Γενικό Διευθυντή & Επικεφαλής Τομέα Global Transaction Banking Eurobank, ο οποίος εκπροσωπεί τον Όμιλο Eurobank στο "Trade Club Alliance”.

