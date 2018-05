Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια των επαφών με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας του νησιού ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η Κρήτη καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής μας, με σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής οικονομίας. Πριν ένα χρόνο διοργανώσαμε εδώ στην Κρήτη την επιτυχημένη επιχειρηματική aποστολή “Go In Crete” και δεσμευθήκαμε ότι η Τράπεζα θα είναι παρούσα και θα στηρίζει διαχρονικά κάθε προσπάθεια των πελατών της, ιδιαίτερα σε κλάδους με δυναμική και σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που εξέδωσε η Τράπεζά μας, ένας από τους κλάδους αυτούς, είναι και ο Τουρισμός όπου η Κρήτη έχει ισχυρή επιχειρηματική παράδοση και δυναμικές επιχειρήσεις. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε τους πελάτες μας και μέσα από τη δική τους δραστηριότητα και ανάπτυξη, να στηρίξουμε την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία, στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση».

