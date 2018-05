Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει ότι υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission, “SEC”) την Ετήσια Έκθεση Form 20-F για το έτος 2017.

