Η Eurobank Serbia έχει αναγνωριστεί ως μια σταθερή επιχειρηματική οντότητα, υποστηρίζοντας τους πελάτες της αλλά και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Το πρόγραμμα Investtiramo u evropske vrednosti (Investing in European Values) της Τράπεζας έχει επενδύσει περισσότερα από €4,5 εκατ. μέχρι στιγμής στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος “Škola kao nacrtana za vas” (Picture-Perfect) 22.000 κάτοχοι της κάρτας “Veliko srce” (Big Heart) μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών σε σερβικά σχολεία.

More in this category: