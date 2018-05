Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου έκανε έναν απολογισμό των 8 ετών του Διαγωνισμού: «Στα 8 χρόνια που τρέχει ο Διαγωνισμός, έχουμε λάβει 3.060 προτάσεις από 5.120 συμμετέχοντες με την υποστήριξη 135 αξιολογητών και μεντόρων». Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος NBG Business Seeds, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες από 40 εταιρείες που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργού οικοσυστήματος της χώρας. Το πρόγραμμα έχει διαθέσει συνολικά περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή δανεισμού, συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, αλλά και βραβείων. Και τόνισε ότι « όλα τα επιτυχημένα διεθνή start up οικοσυστήματα βασίζονται στο ταλέντο, στις ευκαιρίες δικτύωσης, στη χρηματοδότηση και στην ύπαρξη υποστηρικτικών δομών. Αυτές ακριβώς είναι και οι βάσεις στις οποίες συστηματικά επενδύουμε στο NBG Business Seeds όλα αυτά τα χρόνια».

More in this category: