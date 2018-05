Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 η “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Αλβανία.

Η “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank πραγματοποιείται ετησίως από το 2009 συμβάλλοντας στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και συνεισφορά του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Στην Ελλάδα, η “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη όπου, με τη συμμετοχή 40 εθελοντών από το Προσωπικό της Τραπέζης, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, τα οποία μεταμορφώθηκαν σε μικρούς σεφ και μυήθηκαν στα μυστικά της μαγειρικής τέχνης υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων σεφ.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, 31 παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών από το Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη και παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Εθελοντικού, Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, φιλοξενήθηκαν στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και, ακολουθώντας τις οδηγίες του σεφ κ. Δημήτρη Σκαρμούτσου, ανακάλυψαν μυστικά και τεχνικές της μαγειρικής.

Στη Θεσσαλονίκη, 35 παιδιά από το Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι, το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το Ορφανοτροφείο Θηλέων “Μέλισσα” και “Το Χαμόγελο του Παιδιού” μαγείρεψαν μαζί με τον σεφ κ. Αλέξανδρο Παπανδρέου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που παρεχώρησε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Στην Κύπρο, 70 εθελοντές από το Προσωπικό της Alpha Bank Cyprus συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση απόρων οικογενειών, τα οποία παρεδόθησαν στις εν λόγω οικογένειες μέσω των φιλανθρωπικών οργανισμών “Europa Donna” και “Βαγόνι Αγάπης”.

Στη Ρουμανία, περίπου 200 εθελοντές από το Προσωπικό της Alpha Bank Romania συμμετείχαν και φέτος στην ανάπλαση και τον εξωραϊσμό του Βοτανικού Κήπου στο Βουκουρέστι, ο οποίος μετρά περισσότερα από 150 έτη ζωής.

Επιπλέον, οι Εθελοντές μαγείρεψαν ένα ζεστό γεύμα για 50 παιδιά απόρων οικογενειών και προέβησαν σε δωρεά οικιακού εξοπλισμού για την ενίσχυση του προγράμματος “I want to be independent” για παιδιά με αυτισμό.

Εθελοντικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας. Στην Τιμισοάρα, ομάδα Εθελοντών συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δράσεις με 20 παιδιά από τον οργανισμό “Save the Children”, στην Κωνστάντζα διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Ενυδρείο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο της πόλεως, για παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, ενώ στο Κλουζ ομάδα Εθελοντών συνόδευσε παιδιά με προβλήματα υγείας σε θεατρική παράσταση και προσέφερε δώρα στους μικρούς θεατές.

Στην Αλβανία, 100 εθελοντές από το Προσωπικό της Alpha Bank Albania και μέλη των οικογενειών τους συμμετείχαν σε μεγάλη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία των Τιράνων για την ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “You are a sunflower”, ο οποίος υποστηρίζει παιδιά με προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, εκατοντάδες Εργαζόμενοι της Τραπέζης πραγματοποίησαν ενέργειες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το φιλανθρωπικό έργο του εν λόγω οργανισμού.

Η ενεργός συμμετοχή του Προσωπικού συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία της “Ημέρας Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank και αντικατοπτρίζει την εταιρική υπευθυνότητα του Ομίλου, προάγοντας την ομαδικότητα και τη συνεργασία.