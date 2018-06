Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 4.6.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 31.5.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

