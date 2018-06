Σύμβουλος της Πειραιώς για την πώληση είναι η Ernst and Young. Τον περασμένο μήνα, η Πειραιώς συνήψε μία αντίστοιχη συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, με εμπράγματες εξασφαλίσεις, ύψους 1,45 δισ. ευρώ στη Bain Capital.

More in this category: