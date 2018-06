Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «H Eurobank επενδύει στρατηγικά στην υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της, με όραμα και αξιόπιστες προτάσεις, ανταποκρινόμενη στις διεθνείς τάσεις. Η έμπρακτη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, ήταν στρατηγική επιλογή για τη Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας egg - enter•grow•go, το οποίο έχει πλέον εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το ελληνικό start – up οικοσύστημα. Συμφωνίες, όπως η στρατηγική μας σύμπραξη με το διεθνούς κύρους Ryerson University, θα πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες για εξωστρέφεια και ανάπτυξη που θα έχουν στη διάθεση τους πολλά υποσχόμενοι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες».

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, αναπτύσσονται συνέργειες μεταξύ της Eurobank και του DMZ, του επιχειρηματικού επιταχυντή για νεοφυείς επιχειρήσεις, που αποτελεί μονάδα του Ryerson University. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του έχει κατακτήσει -στην κατηγορία του- την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης*. Η πρωτοποριακή δράση του DMZ ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία του Ryerson University, που είναι ένα από τα πλέον αναπτυσσόμενα Πανεπιστήμια στη Β. Αμερική και εξειδικεύεται στα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το DMZ έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 336 εταιρείες start – up από το 2010 που ιδρύθηκε, οι οποίες άντλησαν από την αγορά $474,5 εκατ. σε seed funding και έχουν συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 3.000 θέσεων απασχόλησης.

Για την έναρξη αυτής της συνεργασίας, επισκέφθηκε την Αθήνα η Κοσμήτορας της σχολής “The G. Raymond Chang School of Continuing Education”του Ryerson University, με έδρα τον Καναδά, Δρ. Μαρία Μπουντρογιάννη.

