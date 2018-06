“H Piraeus Bank Romania διαθέτει ισχυρές βάσεις και μια δυνατή ομάδα, την οποία αποκτήσαμε από έναν από τους πιο διακεκριμένους τραπεζικούς ομίλους της Ευρώπης. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μαζί με την Piraeus Bank Romania για να δημιουργήσουμε ένα ενεργό παίκτη στην ρουμανική τραπεζική αγορά με βελτιωμένα προϊόντα για τους πελάτες της Τράπεζας”, δήλωσε ο κ. J. Christopher Flowers, Διευθύνων Σύμβουλος της J.C. Flowers & Co.

“Χαιρετίζουμε την επόμενη ημέρα της Piraeus Bank Romania. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια έμπειρη εταιρεία όπως είναι η J.C. Flowers & Co διαθέτει όλoυς τους απαιτούμενους πόρους για να συντελέσει στην εξέλιξη της Τράπεζας στην Ρουμανία προς όφελος τόσο των πελατών της όσο και των εργαζομένων της”, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου .

Ολοκληρώθηκε σήμερα η μεταβίβαση της Piraeus Bank Romania, θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, από την Τράπεζα Πειραιώς στην J.C. Flowers & Co, μετά και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

More in this category: