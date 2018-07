Την ανοδική αναθεώρηση της μακροπρόθεσμης και της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών ανακοίνωσε την Τρίτη ο οίκος Standard and Poors.

