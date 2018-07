Tην πρωτοποριακή υπηρεσία v-Banking, μια προηγμένη μορφή τηλεδιάσκεψης, προσφέρει πρώτη στους επιχειρηματικούς πελάτες της η Eurobank, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσα από τις εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογίας COSMOTE.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση πλατφόρμας Cisco για απομακρυσμένη συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους της Τράπεζας (remote expert collaboration), τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοποριακών εφαρμογών με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα επικοινωνίας, καθώς και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα 5 χρόνια.

Η καινοτόμος υπηρεσία v-Banking, μοναδική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκσυγχρονίζει τις τραπεζικές συναλλαγές, δίνοντας προτεραιότητα στον επιχειρηματία και την επιχείρηση. Οι πελάτες της Eurobank έχουν πλέον τη δυνατότητα προσωποποιημένης εξυπηρέτησης σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, από εξειδικευμένους συμβούλους, μέσω video κλήσης υψηλής ευκρίνειας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα της Τράπεζας. Έτσι, καλύπτονται οι ανάγκες της επιχείρησης, ενώ μειώνονται οι λειτουργικές δαπάνες και ο χρόνος εκτέλεσης καθημερινών εργασιών. Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής παρέχονται: άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, ανταλλαγή και επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, διαδραστικό ημερολόγιο για προγραμματισμό συναντήσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη, περιήγηση και διαδραστικές παρουσιάσεις χρηματοοικονομικών τραπεζικών προϊόντων και εξατομικευμένη επικοινωνία μέσω chat και e-mail.

Με την πρωτοποριακή υπηρεσία v-Banking εγκαινιάζεται ένας πλήρης κύκλος ψηφιακής αναβάθμισης, καθώς το επόμενο διάστημα η Eurobank θα υιοθετήσει και νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της.

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ανέφερε σχετικά: «Η υπηρεσία v-Banking είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank που υλοποιείται με γνώμονα τη συνεχή υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων στην σύγχρονη τραπεζική και την πελατοκεντρική προσέγγιση της Τράπεζας. Το v- Banking φέρνει την τράπεζα στην επιχείρηση, αναβαθμίζοντας στην πράξη και με τον πλέον σύγχρονο τρόπο την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών πελατών της Eurobank, με σεβασμό στο χρόνο και τις ανάγκες τους. Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την ενίσχυση και ουσιαστική στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με πρωτοποριακά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις διεθνώς».

«Η τεχνολογία έχει τη δύναμη να μετασχηματίζει κάθε επιχείρηση βοηθώντας τη να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, αποδοτικότερα και με χαμηλότερο κόστος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μέσα από την εμπειρία μας στον τομέα της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και τις προηγμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις COSMOTE, συμβάλλουμε στη δυναμική μετάβαση της Eurobank στη νέα ψηφιακή εποχή», δήλωσε σχετικά ο Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με τη συνεργασία της COSMOTE

O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής, καθώς με τις προηγμένες υπηρεσίες COSMOTE Business IT Solutions εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο, τα COSMOTE Business IT Solutions περιλαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες λύσεις δικτύωσης και πληροφορικής, με στόχο την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας των τραπεζικών μονάδων, αλλά και τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της τράπεζας.