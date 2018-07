Στον Πίνακα 1 παραθέτουμε τη συνεισφορά των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα από το 2008 μέχρι το 2016 (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση). Τα εν λόγω στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων The Conference Board Total Economy Database. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, το πραγματικό προϊόν ανά ώρα εργασίας αποτελεί θετική συνάρτηση τριών μεταβλητών: της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής (βαθμός αποτελεσματικότητας στη χρήση των παραγωγικών συντελεστών), του πραγματικού φυσικού κεφαλαίου ανά ώρα εργασίας και ενός δείκτη ποιότητας των ωρών εργασίας.

