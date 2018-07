Η Alpha Bank αναδείχθηκε “Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα” για το 2018, στο πλαίσιο των βραβείων "Awards for Excellence 2018” της διεθνούς οικονομικής εκδόσεως “Euromoney”, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, την 11 Ιουλίου 2018.

