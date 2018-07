Η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει στις 30 Ιουλίου νέες σταθερού επιτοκίου καλυμμένες ομολογίες πενταετούς διάρκειας ύψους €200 εκατ., από το δεύτερο πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών. Το κουπόνι των ομολογιών έχει οριστεί σε ετήσιο 1,85%. Οι καλυμμένες ομολογίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτικές διαβαθμίσεις ΒΒΒ- από την Standard and Poor’s’, BB- από την Fitch και Ba2 από την Moody’s. H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αγοράσει αρχικά €100 εκατ. καλυμμένων ομολογιών, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διακρατήσει €100 εκατ. καλυμμένων ομολογιών.

More in this category: