Η «Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε την αξίωση αποζημίωσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επένδυση της Εταιρίας στην «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.».

