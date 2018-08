Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δίνονται επιπλέον κίνητρα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν αναγκαίες θέσεις εργασίας, μέσω της πρωτοβουλίας προώθησης της απασχόλησης των νέων «Jobs for Youth» της ΕΤΕπ.

More in this category: